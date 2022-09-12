РФ ударила по Харкову: зникли світло й вода, є жертви

Росія знов обстріляла Харків 12 вересня. Щонайменше одна людина загинула, четверо отримали поранення. У місті вдруге за два дні зникло світло та припинилось водопостачання.

Вдень у понеділок, 12 вересня, російська армія вкотре обстріляла Харків. Під удар потрапили два райони міста - Основ'янський та Київський.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у Київському районі ракета влучила в дорожнє покриття. Щонайменше один перехожий загинув, ще четверо людей отримали поранення.

Через обстріл з ладу вийшли об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в місті знову зникло світло та припинилось водопостачання, повідомив повідомив мер міста Ігор Терехов. "Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - написав він у Telegram.

"Помста мирному населенню"

Вчора РФ здійснила масовий обстріл енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього низка населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Донецькій областях залишилася без електро- та водопостачання.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, росіяни обстріляли Зміївську теплову електростанцію на Харківщині та три підстанції високої напруги, внаслідок чого були знеструмлені 40 підстанцій різної напруги, відключені дві повітряні лінії 750 кВ і п'ять повітряних ліній 330 кВ. "За попередніми даними, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, троє поранених", - написав він у Facebook.

Електропостачання Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей відновили ще ввечері 11 вересня. Подачу світла та води в Харківській області станом на ранок понеділка вдалося відновити на 80 відсотків.

Синєгубов вважає, що обстрілами росіяни "мстяться мирному населенню", адже змушені "тікати з Харківщини під тиском Збройних сил України". За його даними, на окремих ділянках фронту ЗСУ вже вийшли до державного кордону з РФ. За останньою інформацією, озвученою військовою розвідкою Великобританії, через вдалий контрнаступ українських сил Росія віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові завдали великої оперативної поразки РФ, відвоювавши в стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область.