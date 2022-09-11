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Фото: UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE/AFP
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Удари РФ по інфраструктурі: низка регіонів без світла і води

Степан Смишляєв
1 год. тому

Мінімум в шести регіонах України почалися проблеми з постачанням електроенергії і води. Через відсутність струму в деяких містах затримуються потяги.

https://www.dw.com/uk/udari-rf-po-infrastrukturi-ukraini-nizka-regioniv-zalisilasa-bez-svitla-i-vodi/a-63086473

Через атаки російських військ на об'єкти критичної інфраструктури України у неділю, 11 вересня, низка населених пунктів в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Донецькій областях залишилася без електро- і водопостачання, повідомив в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, причиною проблеми став удар Росії двома крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. "Зараз на місці працюють пожежники. Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах", - додав Тимошенко.

Президент Володимир Зеленський додав, що частково було знеструмлено і Запорізьку область. "Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла", - написав він в Twitter.

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Українців закликають зберігати спокій

Про відсутність електроенергії і води в населених пунктах Харківської області повідомив і голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники обласного управління ДСНС локалізовують загоряння. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження", - написав він в Telegram і попросив мешканців Харківщини зберігати спокій.

Електропостачання пропало також у Краматорську Донецької області. "Енергетики працюють над з'ясуванням причин відключення електроенергії", - зазначила міська рада в Telegram.

Через відсутність електроенергії затримуються поїзди

У свою чергу компанія "Укрзалізниця" повідомила, що у зв'язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з і до Харкова, Сум та Полтави, але жоден рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці. "На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

У деяких областях відновили електропостачання

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький спочатку написав в Telegram про падіння напруги у електромережі по усій області, а потім повідомив, що відсутнє електропостачання в 135 населених пунктах Охтирського району, в деяких населених пунктах пропала вода.

Про відсутність електроенергії повідомляв і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою. Та ми впораємося", - написав він в Telegram.

Такі ж проблеми виникли і в Полтавській області. "Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють", - написав в Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Пізніше Кирило Тимошенко написав, що в Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях електропостачання відновлено на сто відсотків.

Удар по Харківській ТЕЦ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що удар був нанесений по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. "Це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла", - написав він в Twitter.

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