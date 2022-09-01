Генштаб ЗСУ: Путін наказав захопити Донеччину до 15 вересня

Росіяни намагаються створити умови для відновлення наступу на українські території. Для цього вони перегруповують новостворений третій армійський корпус до Донецького операційного району, кажуть у генштабі ЗСУ.

Російські війська коригують свої плани та дії відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня, заявив в четвер, 1 вересня, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Через це росіяни намагаються створити сприятливі умови для відновлення наступу, й наразі, за даними українських військових, РФ здійснює перегрупування третього армійського корпусу до Донецького операційного району. "Ми розглядаємо питання, що безпосередньо за участю цього з’єднання будуть спроби проведення наступальних дій на донецькому напрямку", - заявив Громов.

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Третій армійський корпус - це новостворене з'єднання російських військ. "За даними, які висловлює російська сторона, це підготовлені військовослужбовці. Але ми з вами розуміємо, що це вже не перша хвиля надходження мобілізаційних ресурсів до складу цього корпусу. Головне управління розвідки має деякі дані щодо навченості особового складу", - зазначив представник генштабу.

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В Білорусі знову пройдуть навчання

Громов також повідомив, що з 8 до 14 вересня у Білорусі відбудеться командно-штабне навчання, під час якого основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневрової оборони з подальшим переходом у контрнаступ. "Планування спільних дій відбудеться у складі багатонаціонального угруповання на території Республіки Білорусь за участю ЗС РФ та країн-членів ОДКБ", - розповів Громов.

За його словами, задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. "Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямку", - наголосив представник генштабу.

При цьому Громов підкреслив, що ЗСУ готові до будь-якого перебігу подій, а "ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою".

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