У Вірменії відбулися мітинги проти Путіна та ОДКБ

Вірменська опозиція організувала протест проти Організації договору про колективну безпеку та приїзду в Єреван Путіна з Лукашенком. Учасники мітингу скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", "Слава Україні!".

Кілька сотень людей ввечері вівторка, 22 листопада, вийшли на вулиці столиці Вірменії - Єревана. Мітингувальники виступили проти приїзду президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які в середу, 23 листопада, мають взяти участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Учасники ходи скандували антиросійські гасла: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", "Слава Україні!". На відео, яке поширив спеціальний кореспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт, видно, що деякі учасники мітингу йдуть з прапорами України та Вірменії.

Акцію протесту організувала опозиційна партія "Національно-демократичний полюс", пише видання "Радіо Азатутюн". Члени опозиції заявили, що візит лідерів недружніх і навіть ворожих до Вірменії країн-членів ОДКБ, зокрема Путіна, має отримати гідну протидію. Вони планують продовжити мітинги в середу.

Саміт ОДКБ у Вірменії

23 листопада в Єревані відбудеться саміт ОДКБ. Керівники Вірменії, Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану, згідно з повідомленням ОДКБ, будуть обговорювати "проблеми міжнародної та регіональної безпеки, удосконалення системи кризового реагування організації та спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії". Крім того, на саміті мають обрати генерального секретаря ОДКБ на 2023 рік.

З 1992 року пострадянські держави приєднувались до Договору про колективну безпеку, щоб уникати збройних конфліктів між собою та захищати одна одну від зовнішніх ворогів. Водночас Азербайджан, Грузія та Узбекистан встигли вийти з договору, а представники нинішніх шести членів не раз висловлювали сумніви щодо ефективності функціонування організації.

Зокрема, у Вірменії не задоволені реакцією ОДКБ на загострення бойових дій в Нагірному Карабаху між Вірменією та Азербайджаном. На саміті в травні цього року вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян розкритикував дії організації: "На жаль, ми не можемо сказати, що вона реагувала так, як очікувала Вірменія". Також він обурився тим, що 2020 року члени ОДКБ проігнорували заклики Вірменії не продавати зброю Азербайджану.