Загострення у Нагірному Карабаху: Азербайджан і Вірменія заявляють про вбитих

Між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що у середу, 3 серпня, було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", в результаті якої загинув їхній військовий. За даними відомства, це сталося в напрямку Лачинського району, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент. У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, яка діяла з листопада 2020 року.

В азербайджанському оборонному відомстві повідомили про проведення наступальної операції, в результаті якої військові країни зайняли кілька висот та знищили "кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань". Вірменія визнала, що внаслідок удару азербайджанського безпілотника є жертви і поранені.

Влада Нагірного Карабаху оголосила часткову мобілізацію у зв'язку з подіями. Міноборони Росії звинуватило Азербайджан у порушенні режиму припинення вогню.

ЄС закликає до негайного припинення бойових дій

Євросоюз уже закликав сторони до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення до переговорів.

"Європейський Союз закликає до негайного припинення бойових дій, які спалахнули між азербайджанськими та вірменськими силами навколо Лачинського коридору та інших місць уздовж лінії зіткнення. На жаль, ці сутички вже призвели до загиблих та поранених. Важливо деескалувати, повністю дотримуватися режиму припинення вогню та повернутися за стіл переговорів для пошуку рішень шляхом переговорів", - ідеться у заяві, опублікованій на сайті ЄС.

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Невизнана республіка

На території Нагірного Карабаху більшість населення історично складали вірмени, хоча сам регіон за часів СРСР відносився до Азербайджану. Відразу після розпаду СРСР 1991 року Нагірно-Карабаська республіка в односторонньому порядку проголосила незалежність від Азербайджану, але жодна країна не визнала її. У війні, що вибухнула після цього, в 1992-1994 роках з обох сторін загинули до 25-30 тисяч людей, а близько мільйона були змушені залишити свої домівки.

Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, розпочали в 1992 році, він триває з того часу під егідою Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є Росія, Франція та США.

Конфлікт між Єреваном та Баку за Нагірний Карабах загострився влітку 2020 року. Внаслідок війни, яка тривала до 9 листопада, загинули 6,5 тисяч людей. За посередництвом Росії Вірменія та Азербайджан уклали угоду про перемир'я, на лінію розмежування введені російські підрозділи, але напруженість у регіоні зберігається. Подекуди між сторонами відбуваються сутички.