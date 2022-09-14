  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Президент Росії Володимир Путін бере участь у відеозустрічі голів держав ОДКБ. Архівне фото.
Голови держав ОДКБ у рамках зустрічі в форматі відеоконференції домовились спрямувати місію у Вірменію (фото - архівне).Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin/Sputnik/imago images
КонфліктиВірменія

Загострення між Вірменію та Азербайджаном: ОДКБ готує місію

Степан Смишляєв
1 год. тому

Місія під керівництвом російського і білоруського генералів має оцінити ситуацію і "підготувати розлогу доповідь для голів держав".

https://www.dw.com/uk/odkb-spramue-misiu-do-virmenii-cerez-zagostrenna-na-kordoni-z-azerbajdzanom/a-63112451

Рада колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в ніч на середу, 14 вересня, погодила направлення місії до Вірменії для оцінки ситуації, що склалася на кордоні з Азербайджаном.

Місію очолить генеральний секретар ОДКБ - білоруський генерал Станіслав Зась. В ній також візьме участь начальник об'єднаного штабу організації, російський генерал Анатолій Сидоров, і представники держав-членів ОДКБ. До складу організації входять: Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Загострення на кордоні

В ніч на 13 вересня міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл низки прикордонних вірменських населених пунктів. Своєю чергою влада Азербайджану звинуватила Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні. Були повідомлення про втрати з обох сторін.

Через загострення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, а Рада безпеки країни звернулася до ОДКБ та Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Також з Пашиняном поговорив державний секретар США Ентоні Блінкен, запевнивши, що його країна готова докласти зусиль для стабілізації ситуації.

В влітку 2020 року загострився конфлікт між Єреваном і Баку за Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами. Внаслідок цього Азербайджан повернув значну частину регіону під свій контроль. У листопаді 2020 року за участі Росії підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, що призвело до масових протестів у Вірменії. 

У 2021 році Вірменія та Азербайджан уклали угоду про перемир'я. На лінію розмежування були введені російські підрозділи, але напруженість у регіоні зберігається.

Попереднє загострення на вірмено-азербайджанському кордоністалося у серпні.

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Звільнена на Харківщині Балаклія

Ситуацію стабілізували на половині звільненої території - ОП

Конфлікти
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Генерал США про секрет успішного контрнаступу ЗСУ

Генерал США про секрет успішного контрнаступу ЗСУ

Конфлікти
22 год. тому
03:32 хв.
Артилерійська система HIMARS (архівне фото)

Західна зброя для України: все, крім танків

Західна зброя для України: все, крім танків

Конфлікти
15 год. тому
external

Контрнаступ ЗСУ: прогноз західних експертів

Контрнаступ ЗСУ: прогноз західних експертів

Конфлікти
17 год. тому
09:06 хв.
external

Харківщина "всіяна" російською військовою технікою

Харківщина "всіяна" російською військовою технікою

Конфлікти
18 год. тому
02:09 хв.
Відкрите засідання місцевої ради в Санкт-Петербурзі проти війни в Україні

Місцеві депутати в РФ і заклики до відставки Путіна

Місцеві депутати в РФ і заклики до відставки Путіна

Політика
24 год. тому
Залишки російської техніки у Балаклії

Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині

Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині

Політика
12 вересня 2022 р.
На головну сторінку