Загострення між Вірменію та Азербайджаном: ОДКБ готує місію

Місія під керівництвом російського і білоруського генералів має оцінити ситуацію і "підготувати розлогу доповідь для голів держав".

Рада колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в ніч на середу, 14 вересня, погодила направлення місії до Вірменії для оцінки ситуації, що склалася на кордоні з Азербайджаном.

Місію очолить генеральний секретар ОДКБ - білоруський генерал Станіслав Зась. В ній також візьме участь начальник об'єднаного штабу організації, російський генерал Анатолій Сидоров, і представники держав-членів ОДКБ. До складу організації входять: Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Загострення на кордоні

В ніч на 13 вересня міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл низки прикордонних вірменських населених пунктів. Своєю чергою влада Азербайджану звинуватила Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні. Були повідомлення про втрати з обох сторін.

Через загострення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, а Рада безпеки країни звернулася до ОДКБ та Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Також з Пашиняном поговорив державний секретар США Ентоні Блінкен, запевнивши, що його країна готова докласти зусиль для стабілізації ситуації.

В влітку 2020 року загострився конфлікт між Єреваном і Баку за Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами. Внаслідок цього Азербайджан повернув значну частину регіону під свій контроль. У листопаді 2020 року за участі Росії підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, що призвело до масових протестів у Вірменії.

У 2021 році Вірменія та Азербайджан уклали угоду про перемир'я. На лінію розмежування були введені російські підрозділи, але напруженість у регіоні зберігається.

Попереднє загострення на вірмено-азербайджанському кордоністалося у серпні.