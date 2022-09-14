Загострення між Вірменію та Азербайджаном: ОДКБ готує місію

Місію очолить генеральний секретар ОДКБ - білоруський генерал Станіслав Зась. В ній також візьме участь начальник об'єднаного штабу організації, російський генерал Анатолій Сидоров, і представники держав-членів ОДКБ. До складу організації входять: Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
Загострення на кордоні
В ніч на 13 вересня міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл низки прикордонних вірменських населених пунктів. Своєю чергою влада Азербайджану звинуватила Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні. Були повідомлення про втрати з обох сторін.
Через загострення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, а Рада безпеки країни звернулася до ОДКБ та Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Також з Пашиняном поговорив державний секретар США Ентоні Блінкен, запевнивши, що його країна готова докласти зусиль для стабілізації ситуації.