Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Після кількаденного загострення в районі вірменської області Сюнік поблизу кордону з Азербайджаном країни домовились про перемир'я. Досягти цього Вірменія і Азербайджан змогли після телефонних перемовин глав воєнних відомств з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляє у вівторок, 16 листопада агенція "Інтерфакс".

"На даний час бойові сутички в районі гори Кілісалі припинено, ситуація нормалізувалася і перебуває під контролем", - цитує агенція повідомлення міноборони РФ.

Внаслідок сутичок на кордоні, за останніми уточненими даними міноборони Вірменії, загинув один військовослужбовець, кількість поранених ще уточнюють. Крім того, за даними відомства, у полон потрапили 12 вірменських військових.

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З азербайджанського боку нині відомо про двох поранених військових, інформацію про наявність загиблих в армії країни не підтверджують, зазначає агенція dpa.

Чергове загострення на кордоні

Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану в області Сюнік загострилася 13 листопада. Тоді міноборони Вірменії повідомило, що азербайджанські військові спробували здійснити позиційний наступ, але невдало. За кілька днів, 15 листопада, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що війська Азербайджану вторглись на територію Вірменії.

Азербайджан, зі свого боку, відповідальність за загострення ситуації покладав на офіційний Єреван: в Баку повідомили про атаку вірменських військових на азербайджанські бойові пости.

Європа закликала Вірменію та Азербайджан до деескалації

Раніше у вівторок голова Європейської Ради Шарль Мішель провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, закликавши їх до "негайної деескалації і повного припинення вогню". "ЄС прихильний тому, щоб працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітаючого та стабільного Південного Кавказу", - наголосив Мішель, цитує агенція новин AFP.

44-денна війна та тисячі загиблих

Минулої осені в Нагірнобу Карабаху відбулося серйозне загострення: війна Азербайджану і Вірменії тривала 44 дні і завершилася 10 листопада 2020 року. Країни уклали за посередництвом Росії угоду про припинення конфлікту. За його підсумками під контроль Баку перейшла значна частина самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР). Вірменія за час боїв втратила понад 4000 людей, ще близько 11 тисяч людей зазнали поранень. Десятки тисяч карабахців залишилися без даху над головою. Азербайджан, за офіційними даними, втратив близько 3000 людей.