Підписано заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану та Росії Ільхам Алієв та Володимир Путін підписали заяву про припинення вогню і воєнних дій у Нагірному Карабаху з опівночі вівторка, 10 листопада.

Текст заяви "дуже болючий особисто для мене і для нашого народу, - написав Пашинян у Facebook. - Я ухвалив це рішення внаслідок глибокого аналізу воєнного стану і оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією".

За словами Пашиняна, "даний крок ґрунтується на переконанні, що це найкраще можливе рішення в ситуації, що склалася". "Це - не перемога, а поразки не буде, поки ви не визнаєте себе переможеним. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними, і це повинно стати початком нашої ери національного єднання і відродження", - зазначив глава вірменьского кабміну.

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Тим часом президент Азербайджану Алієв у телезверненні заявив, що в багаторічному конфлікті "ставиться крапка" і відзначив особливу роль Росії в розв'язанні кризи і подякував президенту РФ Путіну за особисту участь у врегулюванні.

Миротворці з РФ

Азербайджанський лідер також заявив, що в регіоні буде реалізована "спільна миротворча місія Росії та Туреччини". Проте офіційного подтверження про участь турецьких військових в місії поки не надійшло ні від Москви, ні від Єревана, ні від Анкари.

Москва, між тим, виходить із того, що досягнуті домовленості створять необхідні умови "для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи". Путін у відеозаяві, розміщеній на сайті Кремля, повідомив також, що в Карабаху будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що поєднує регіон з Вірменією, і уздовж лінії зіткнення.

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Вранці 10 листопада шість літаків Іл-76, що здійснюють перекидання миротворців, вилетіли з Росії до Карабаху. На борту, за даними міністерства оборони Росії, особовий склад, автомобільна техніка, броньовані машини. Загалом у Карабах перекинуть 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Протести в Єревані

Між тим, як передає "Інтерфакс", у ніч на 10 листопада в Єревані сотні людей, незадоволені рішенням прем'єр-міністра Пашиняна, увірвалися в будівлю уряду. "Ми не згодні з рішенням ... Нікол, ти ворог народу, зрадник", - заявив один з учасників акції протесту. Протестуючі виламали двері в кабінети, трощили меблі і техніку, розбили двері і вікна, в тому числі в кабінеті Пашиняна.

Нагадаємо, активні бойові дії у Карабаху відновились 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехніку і реактивні системи залпового вогню та несуть втрати у живій силі та техніці. ООН застергіає від воєнних злочинів у Карабаху. З того часу сторони вже тричі домовлялися про "гуманітарне перемир'я" у зоні конфлікту, але щоразу воно не тривало менше доби.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.