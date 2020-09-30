 ООН застерігає від воєнних злочинів у Нагірному Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

ООН застерігає від воєнних злочинів у Нагірному Карабаху

Вірменія та Азербайджан зобов'язані запобігати загибелі мирних громадян і руйнуванню цивільної інфраструктури, заявила комісарка ООН з прав людини.

Після атаки на місто Барда в Азербайджані

Після атаки на місто Барда в Азербайджані

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет застерегла Вірменію та Азербайджан від вчинення воєнних злочинів у конфлікті  навколо Нагірного Карабаху. Обидві сторони зобов'язані запобігати або бодай мінімізувати загибель мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, заявила Бачелет в Женеві у понеділок, 2 листопада.

За її словами, замість виконання цих обов'язків відбувається руйнування житлових будинків і бомбардування доріг, а жителям доводиться тікати з домівок. Такі "безладні" атаки на житлові райони можуть мати склад воєнних злочинів, застерегла Мішель Бачелет.

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Крім того, вона висловила свій емоційний шок у зв'язку з відеозаписами, які "глибоко пригнічують" і на яких, імовірно, показана страта вірменського військовослужбовця азербайджанськими бійцями, наводить слова Бачелет агенція AFP.

В одному з бомбосховищ Степанакерта

В одному з бомбосховищ Степанакерта

Зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану в Женеві

Після трьох угод про перемир'я в Нагірному Карабаху, зірваних протягом одного місяця, 30 жовтня в Женеві відбулася  зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зограба Мнацаканяна і Джейхуна Байрамова. В її результаті прориву в мирних домовленостях не відбулось, однак Єреван і Баку погодилися відмовитися від навмисних ударів по мирних жителях і об'єктах цивільної інфраструктури відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Баку і Єреван звинувачують один одного в обстрілі міст і загибелі людей. 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив Володимира Путіна терміново почати консультації про допомогу в забезпеченні безпеки Вірменії. МЗС РФ у відповідь підтвердило прихильність Москви союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії і обіцяло надати Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії. 

Бої у Нагірному Карабаху

Активні бойові дії в Нагірному Карабаху відновились 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехніку і реактивні системи залпового вогню. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці вже заявили, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів. З того часу сторони вже тричі домовлялися про "гуманітарне перемир'я" у зоні конфлікту, але щоразу воно не тривало менше доби.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.

Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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