ООН застерігає від воєнних злочинів у Нагірному Карабаху

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет застерегла Вірменію та Азербайджан від вчинення воєнних злочинів у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Обидві сторони зобов'язані запобігати або бодай мінімізувати загибель мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, заявила Бачелет в Женеві у понеділок, 2 листопада.

За її словами, замість виконання цих обов'язків відбувається руйнування житлових будинків і бомбардування доріг, а жителям доводиться тікати з домівок. Такі "безладні" атаки на житлові райони можуть мати склад воєнних злочинів, застерегла Мішель Бачелет.

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Крім того, вона висловила свій емоційний шок у зв'язку з відеозаписами, які "глибоко пригнічують" і на яких, імовірно, показана страта вірменського військовослужбовця азербайджанськими бійцями, наводить слова Бачелет агенція AFP.

В одному з бомбосховищ Степанакерта

Зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану в Женеві

Після трьох угод про перемир'я в Нагірному Карабаху, зірваних протягом одного місяця, 30 жовтня в Женеві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зограба Мнацаканяна і Джейхуна Байрамова. В її результаті прориву в мирних домовленостях не відбулось, однак Єреван і Баку погодилися відмовитися від навмисних ударів по мирних жителях і об'єктах цивільної інфраструктури відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Баку і Єреван звинувачують один одного в обстрілі міст і загибелі людей. 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив Володимира Путіна терміново почати консультації про допомогу в забезпеченні безпеки Вірменії. МЗС РФ у відповідь підтвердило прихильність Москви союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії і обіцяло надати Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Бої у Нагірному Карабаху

Активні бойові дії в Нагірному Карабаху відновились 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехніку і реактивні системи залпового вогню. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці вже заявили, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів. З того часу сторони вже тричі домовлялися про "гуманітарне перемир'я" у зоні конфлікту, але щоразу воно не тривало менше доби.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.

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