 Баку: Внаслідок обстрілу міста Барда загинули десятки цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Баку: Внаслідок обстрілу міста Барда загинули десятки цивільних

Азербайджан звинувачує Вірменію у ракетних обстрілах азербайджанських міст. У Єревані ці звинувачення відкидають.

Наслідки попереднього удару по азербайджанському місту Барда на початку жовтня

Наслідки попереднього удару по азербайджанському місту Барда на початку жовтня

Офіційний Баку звинуватив збройні сили Вірменії у обстрілі азербайджанського міста Барда, внаслідок якого, за останніми даними від МЗС Азербайджану, загинув 21 мирний житель, у тому числі діти, і більше 70 осіб отримали серйозні поранення.

"Це були ні в чому не винні мирні люди. ЗС Вірменії використовували касетні ракети "Смерч". Ми запрошуємо Human Right Watch і Amnesty International подивитися на місце злочину", - заявив у середу, 28 жовтня, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає агентство "Інтерфакс".

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У свою чергу МЗС Азербайджану розповсюдило заяву, що Вірменія, завдавши ракетного удару по азербайджанському місту Барда напередодні зустрічі міністрів закордонних справ двох країн у Женеві, вчергове намагається зірвати переговорний процес з врегулювання карабахського конфлікту.

Зі свого боку міністерство оборони Вірменії не підтверджує заяву азербайджанської сторони про завдання ударів по азербайджанському місту Барда з вірменської сторони. "Заява міноборони Азербайджану про те, що ЗС Вірменії нібито завдали удару з РСЗВ "Смерч" по місту Барда, безпідставна і брехлива", - написала прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook.

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Також у Вірменії і Нагірному Карабасі заявили, що військові Азербайджану завдали у середу ракетного удару по місту Шуша і пологовому будинку у Степанакерті, столиці Нагірного Карабаху, що призвело до загибелі цивільних, передає агентство AFP. 

Майбутня зустріч у Женеві

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що співголови Мінської групи ОБСЄ, а також міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану погодили проведення 29 жовтня в Женеві зустрічі, на якій відбудеться обговорення узгодження і виконання всіх заходів, необхідних для мирного врегулювання в Нагірному Карабасі. Всі заходи планується вжити відповідно до базових принципів, прийнятих керівництвом Азербайджану і Вірменії, зазначалося в документі, поширеному ОБСЄ.

Бої у Нагірному Карабасі

Активні бойові дії в Нагірному Карабасі тривають з 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехнику і реактивні системи залпового вогню. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці вже визнали, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів. З того часу сторони вже тричідомовлялися про "гуманітарне перемир'я" в зоні конфлікту, але кожного разу воно не тривало менше доби.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

 

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