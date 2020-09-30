 Бої у Нагірному Карабасі: Вірменія і Азербайджан домовилися про нове перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

Бої у Нагірному Карабасі: Вірменія і Азербайджан домовилися про нове перемир'я

Як повідомляється, гуманітарне перемир'я почне діяти 18 жовтня з 00:00 за місцевим часом.

Вірменія і Азербайджан домовилися про нове перемир'я

Вірменія і Азербайджан домовилися про нове перемир'я

Вірменія і Азербайджан оголосять в зоні карабаського конфлікту гуманітарне перемир'я 18 жовтня з 00:00 за місцевим часом, повідомляє МЗС Вірменії.

"Республіка Вірменія і Республіка Азербайджан прийняли рішення оголосити гуманітарне перемир'я 18 жовтня з 00:00 за місцевим часом", - йдеться в заяві МЗС Вірменії у суботу, 17 жовтня, передає агентство "Інтерфакс".

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"Дане рішення ухвалене в продовження заяви президентів країн-співголів Мінської групи ОБСЄ (Росії, Франції, США) від 1 жовтня, заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня і в відповідно до спільної заяви (глав МЗС Вірменії, Азербайджану, Росії) у Москві від 10 жовтня", - зазначили в МЗС республіки.

Бої в Нагірному Карабаху (архівне фото)

Бої в Нагірному Карабаху (архівне фото)

У МЗС Азербайджану підтвердили, що домовленість з Вірменією про тимчасове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі набуде чинності з 00: 00 18 жовтня.

У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" також заявили, що готові дотримуватися умов перемир'я на взаємних підставах.

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Бої у Нагірному Карабаху

Активне збройне протистояння у Нагірному Карабаху почалося 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехнику і реактивні системи залпового вогню. У "НКР" вже визнали, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів.

Минулого тижня після переговорів у Москві Вірменія та Азербайджан заявили про домовленість припинити вогонь з 10 жовтня. Переговори тривали у Москві понад 10 годин. Однак майже одразу і Єреван, і Баку звинуватили одне одного в порушенні цієї угоди.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

 

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