Пашинян: Єреван готовий до поступок, якщо на них піде й Баку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревана піти на поступки в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку. Про це він сказав у вівторок, 6 жовтня, в інтерв'ю агентству новин AFP.

"Конфлікт необхідно розв'язати на основі взаємних поступок, - зазначив Пашинян. "Нагірний Карабах (невизнана Нагірно-Карабаська Республіка. - Ред.) готовий, Вірменія готова до дзеркальних поступок, на які готовий піти Азербайджан", - додав він.

Пашинян в інтерв'ю також звинуватив у ескалації конфлікту Туреччину та висловив впевненість, що Росія у разі потреби та загрози безпеці Вірменії захистить його країну.

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Бойові дії тривають

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов 6 жовтня доручив продовжити наступ на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту, повідомило міністерство оборони країни.

За даними вірменської сторони, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ на південному напрямку на кордоні з Іраном із залученням резервістів і великої кількості техніки, зокрема танків і артилерії.

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Речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян написала у соцмережі Facebook, що азербайджанські збройні сили відновили ракетний обстріл столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) Степанакерта. При цьому Степанян заперечила повідомлення Баку про те, що вірменська сторона обстрілює територію Азербайджану. Про це раніше заявляв прессекретар міністерства оборони Азербайджану Анар Ейвазов.

Також Ейвазов зазначив, що Азербайджан готовий відкрити гуманітарні коридори для вірменського цивільного населення і військових. "Це звернення також стосується і військовослужбовців, які вирішили врятувати своє життя та здатися добровільно", - сказав речник азербайджанського міноборони, цитує агентство "Інтерфакс-Азербайджан".

Нагадаємо, ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі розпочалася 27 вересня. В Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану. З того часу бойові дії не вщухають попри заклики міжнародної спільноти до переговорів.

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