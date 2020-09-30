Генсек НАТО Столтенберг: Конфлікт у Нагірному Карабаху не має військового вирішення

Сторонам збройного протистояння в Нагірному Карабаху потрібно негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Анкара дотримується іншої думки.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав сторони збройного протистояння в Нагірному Карабаху негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів. Про це генсек НАТО заявив у понеділок, 5 жовтня, після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.
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"Нам украй важливо надіслати чіткий меседж до всіх сторін (збройного протистояння в Нагірному Карабаху. - Ред.), що їм слід негайно припинити бойові дії", - сказав Столтенберг, якого цитує інформагенція Reuters. Крім того, він переконаний, що НАТО "має підтримувати будь-які зусилля задля пошуку мирного, переговорного залагодження" конфлікту, наголосивши, що "військового вирішення не існує".
Натомість глава МЗС Туреччини наголосив, що НАТО має закликати Вірменію до виведення своїх військ з Нагірного Карабаху. Чавушоглу зокрема нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України. "Тож чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр. За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО", цитує інформагенція "Інтерфакс".
Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнний стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.
Сторони збройного протистояння повідомляють про численні втрати супротивника.
Сторони конфлікту в Нагірному Карабаху повідомляють про обстріли супротивником цивільної інфраструктури. Обстрілювали Степанакерт та азербайджанське місто Гянджа.