 Генсек НАТО Столтенберг: Конфлікт у Нагірному Карабаху не має військового вирішення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Генсек НАТО Столтенберг: Конфлікт у Нагірному Карабаху не має військового вирішення

Сторонам збройного протистояння в Нагірному Карабаху потрібно негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Анкара дотримується іншої думки.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг (архівне фото)

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав сторони збройного протистояння в Нагірному Карабаху негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів. Про це генсек НАТО заявив у понеділок, 5 жовтня, після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

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"Нам украй важливо надіслати чіткий меседж до всіх сторін (збройного протистояння в Нагірному Карабаху. - Ред.), що їм слід негайно припинити бойові дії", - сказав Столтенберг, якого цитує інформагенція Reuters. Крім того, він переконаний, що НАТО "має підтримувати будь-які зусилля задля пошуку мирного, переговорного залагодження" конфлікту, наголосивши, що "військового вирішення не існує".

Анкара наполягає на підтримці територіальної цілісності Азербайджану

Натомість глава МЗС Туреччини наголосив, що НАТО має закликати Вірменію до виведення своїх військ з Нагірного Карабаху. Чавушоглу зокрема нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України. "Тож чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр. За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнний стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

Сторони збройного протистояння повідомляють про численні втрати супротивника.

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