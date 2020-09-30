 Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об′єктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об'єктів

Баку звинуватив війська невизнаної НКР у ракетних обстрілах цивільної інфраструктури міст Азербайджану. У Степанакерті також кажуть про обстріли ворожою стороною житлових кварталів.

Степанакерт 4 жовтня

Степанакерт 4 жовтня

Сторони збройного протистояння в Нагірному Карабаху знову звинуватили одна одну в обстрілах цивільної інфраструктури житлових кварталів. У понеділок, 5 жовтня, влада невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) заявила про обстріл азербайджанськими військовими столиці НКР Степанакерта, а також міста Шуші, передає інформагенція Reuters.

Натомість офіційний Баку звинуватив НРК у ракетному обстрілі багатьох міст Азербайджану. Азербайджанські військові запевняють, що ракетний обстріл проводився саме з території Вірменії, на що, за їхніми даними, вказують показники радіолокаційних станцій. Утім, офіційний Єреван відкинув такі звинувачення Баку.

Тим часом вірменська сторона повідомляє, що бойові дії на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху тривають.

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Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнний стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

Сторони збройного протистояння повідомляють про численні втрати супротивника.

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