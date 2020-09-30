 Путін, Макрон і Трамп закликали Баку та Єреван до переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Путін, Макрон і Трамп закликали Баку та Єреван до переговорів

Діалог Вірменії й Азербайджану щодо Нагірного Карабаху необхідно поновити без висування попередніх умов, наголошується у спільній заяві Москви, Вашингтона й Парижа.

Нагірний Карабах, Азербайджан

Ракета азербайджанських військових летить у бік Нагірного Карабаху

Президенти РФ, США та Франції "якнайрішучіше" засудили ескалацію насилля на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху. Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили в четвер, 1 жовтня, пресслужби Кремля та Єлисейського палацу. Згадані три країни очолюють Мінську групу Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Лідери трьох держав вимагають від Баку та Єревана припинити бойові дії. "Ми також закликаємо керівників Вірменії й Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання добросовісно й без висування попередніх умов поновити переговори щодо суті за сприяння Мінської групи ОБСЄ", - вказано в заяві.

Ердоган: Мінська група має вимагати від Вірменії піти з Нагірного Карабаху

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу перед турецьким парламентом заявив: "Умова тривалого миру на Кавказі - звільнення кожного клаптика окупованих земель", - цитує інформагенція Anadolu.

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Ердоган розкритикував позицію країн-очільниць Мінської групи ОБСЄ. На його думку, вони "вже 30 років ігнорують урегулювання вірменсько-азербайджанського конфлікту". Розв'язання проблеми прийде після виведення війська Вірменії з території Азербайджану, вважає Ердоган. Анкара 30 вересня офіційно пообіцяла воєнну допомогу Баку.

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що бойові дії в Нагірному Карабаху припиняться, якщо вірменські війська залишать регіон. Водночас президент Вірменії Армен Саркісян надіслав листи лідерам арабських країн і наголосив, що конфлікт треба залагодити шляхом переговорів, оскільки він не має воєнного розв'язання. 

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН у вівторок, 29 вересня, закликала до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

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