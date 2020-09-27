Бої в Нагірному Карабасі: втрати лише вірменської сторони - понад сотню

Під час боїв у Нагірному Карабасі, які тривають вже третій день, кількість жертв тільки з вірменської сторони у вівторок, 29 вересня, сягнула понад сотню осіб. Загальне число жертв у регіоні, починаючи з неділі, зросло до 114-ти. Серед загиблих - десятки військових і цивільних, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на офіційні дані з Єревану та Баку.
Про точну кількість загиблих із боку Азербайджану наразі невідомо. Генпрокуратура Азербайджану заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.
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Бої у Нагірному Карабасі тривають від неділі. У вівторок азербайджанські війська продовжили наступ у бік міста Фізулі, повідомило міністерство оборони Азербайджану. За даними відомства, було знищено чотири вірменських танки.
У Степанакерті міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки своєю чергою заявляє про знищення великої кількості бронетехніки азербайджанської армії та значні людські втрати противника.
У місті Гадрут повідомили про загибель жінки і трьох поранених внаслідок обстрілу з бойового дрона.
Збиття вірменського літака
Міноборони Вірменії заявило ввечері 29 вересня про те, що турецький винищувач F-16 збив вірменський Су-25. "Під час повітряного бою турецький F-16 у повітряному просторі Вірменії збив Су-25 ВПС Вірменії, пілот загинув", - написала на Facebook прессекретарка міністерства Шушан Степанян.
У Єревані стверджують, що турецькі винищувачі забезпечували удари азербайджанських винищувачів Су-25 і безпілотників Bayraktar по вірменських населених пунктах Варденіс, Мец Масрік, Сотк, а також по підрозділах збройних сил Вірменії.
Єреван не надав доказів збиття вірменського літака. Туреччина й Азербайджан назвали цей закид цілковито неправдивим, передає інформагенція Reuters.
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Меркель закликала до припинення вогню
Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала Вірменію та Азербайджан до припинення вогню. В уряді ФРН зазначили, що Берлін не володіє інформацією, яка зі сторін спричинила останнє загострення конфлікту.
Нагадаємо, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Азербайджан оголосив про запровадження воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та "НКР".
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова