Бої в Нагірному Карабасі: втрати лише вірменської сторони - понад сотню

Під час боїв у Нагірному Карабасі, які тривають вже третій день, кількість жертв тільки з вірменської сторони у вівторок, 29 вересня, сягнула понад сотню осіб. Загальне число жертв у регіоні, починаючи з неділі, зросло до 114-ти. Серед загиблих - десятки військових і цивільних, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на офіційні дані з Єревану та Баку.

Про точну кількість загиблих із боку Азербайджану наразі невідомо. Генпрокуратура Азербайджану заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.

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Дивитись відео 01:57 Поділитись Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j5MZ Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020)

Бої у Нагірному Карабасі тривають від неділі. У вівторок азербайджанські війська продовжили наступ у бік міста Фізулі, повідомило міністерство оборони Азербайджану. За даними відомства, було знищено чотири вірменських танки.

У Степанакерті міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки своєю чергою заявляє про знищення великої кількості бронетехніки азербайджанської армії та значні людські втрати противника.

У місті Гадрут повідомили про загибель жінки і трьох поранених внаслідок обстрілу з бойового дрона.

Збиття вірменського літака

Міноборони Вірменії заявило ввечері 29 вересня про те, що турецький винищувач F-16 збив вірменський Су-25. "Під час повітряного бою турецький F-16 у повітряному просторі Вірменії збив Су-25 ВПС Вірменії, пілот загинув", - написала на Facebook прессекретарка міністерства Шушан Степанян.

Дивитись відео 01:05 Поділитись Загострення Карабаського конфлікту Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j4cf Загострення Карабаського конфлікту: Вірменія демонструє "знищення азербайджанських танків"

У Єревані стверджують, що турецькі винищувачі забезпечували удари азербайджанських винищувачів Су-25 і безпілотників Bayraktar по вірменських населених пунктах Варденіс, Мец Масрік, Сотк, а також по підрозділах збройних сил Вірменії.

Єреван не надав доказів збиття вірменського літака. Туреччина й Азербайджан назвали цей закид цілковито неправдивим, передає інформагенція Reuters.

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Меркель закликала до припинення вогню

Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала Вірменію та Азербайджан до припинення вогню. В уряді ФРН зазначили, що Берлін не володіє інформацією, яка зі сторін спричинила останнє загострення конфлікту.

Нагадаємо, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Азербайджан оголосив про запровадження воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та "НКР".