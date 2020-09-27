Вірменія та "НКР" оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію

Через ескалацію протистояння з Азербайджаном у Нагірному Карабасі уряд Вірменії запровадив у країні воєнний стан та оголосив загальну мобілізацію резерву. Про це в неділю, 27 вересня, у Facebook написав вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"Дорогі співвітчизники, зараз за рішенням уряду у Вірменії оголошується воєнний стан і всезагальна мобілізація. Увесь особистий склад закликаю з'явитися у військових комісаріатах", - зазначив він.

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У "НКР" також оголосили воєнний стан

Президент невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") Араїк Арутюнян також оголосив воєнний стан та загальну мобілізацію на тлі військових сутичок із армією Азербайджану. "Виходячи із ситуації, що склалася, я оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію усіх чоловіків, старших за 18 років", - оголосив Арутюнян, додавши, що "НКР" є прихильницею миру.

При цьому він заявив, що відповідальність за загострення лежить на плечах азербайджанської влади. "Усю відповідальність нестиме керівництво Азербаджану. За ситуацію, що загрожує гуманітарною катастрофою, буде відповідати особисто президент Азербайджану", - заявив Арутюнян.

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Степанакерт - столиця невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки"

Азербайджан каже про відповідь на обстріл

Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку супротивника, внаслідок якого загинули азербайджанські мирні жителі, заявив у неділю президент країни Ільхам Алієв. "Унаслідок обстрілу вірменських військових є втрати серед азербайджанських військових і цивільного населення. Азербайджан не залишить без відповіді дії Вірменії. В цей час по позиції супротивника завдаються удари, знищено військову техніку", - розповів Алієв у телезверненні до народу Азербайджану в неділю, 27 вересня.

Слід зазначити, що про жертви серед мирного населення заявляють і в "НКР". Як повідомив омбудсмен невизнаної республіки Артак Бегларян, серед загиблих є жінка з дитиною, а ударів було завдано, зокрема, й по школах у столиці "НКР" Степанакерті.

Росія висловила занепокоєння

У Росії відреагували на загострення у Нагорному Карабасі, висловивши занепокоєння ситуацію, що склалося. У Кремлі також закликали усі сторони негайно припинити вогонь. "Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і перейти до переговорів з метою стабілізації ситуації", - йдеться у заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства.