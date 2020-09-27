Вірменія та "НКР" оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію

Через ескалацію протистояння з Азербайджаном у Нагірному Карабасі уряд Вірменії запровадив у країні воєнний стан та оголосив загальну мобілізацію резерву. Про це в неділю, 27 вересня, у Facebook написав вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
"Дорогі співвітчизники, зараз за рішенням уряду у Вірменії оголошується воєнний стан і всезагальна мобілізація. Увесь особистий склад закликаю з'явитися у військових комісаріатах", - зазначив він.
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У "НКР" також оголосили воєнний стан
Президент невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") Араїк Арутюнян також оголосив воєнний стан та загальну мобілізацію на тлі військових сутичок із армією Азербайджану. "Виходячи із ситуації, що склалася, я оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію усіх чоловіків, старших за 18 років", - оголосив Арутюнян, додавши, що "НКР" є прихильницею миру.
При цьому він заявив, що відповідальність за загострення лежить на плечах азербайджанської влади. "Усю відповідальність нестиме керівництво Азербаджану. За ситуацію, що загрожує гуманітарною катастрофою, буде відповідати особисто президент Азербайджану", - заявив Арутюнян.
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Степанакерт - столиця невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки"
Азербайджан каже про відповідь на обстріл
Військова операція Азербайджану в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку супротивника, внаслідок якого загинули азербайджанські мирні жителі, заявив у неділю президент країни Ільхам Алієв. "Унаслідок обстрілу вірменських військових є втрати серед азербайджанських військових і цивільного населення. Азербайджан не залишить без відповіді дії Вірменії. В цей час по позиції супротивника завдаються удари, знищено військову техніку", - розповів Алієв у телезверненні до народу Азербайджану в неділю, 27 вересня.
Слід зазначити, що про жертви серед мирного населення заявляють і в "НКР". Як повідомив омбудсмен невизнаної республіки Артак Бегларян, серед загиблих є жінка з дитиною, а ударів було завдано, зокрема, й по школах у столиці "НКР" Степанакерті.
Росія висловила занепокоєння
У Росії відреагували на загострення у Нагорному Карабасі, висловивши занепокоєння ситуацію, що склалося. У Кремлі також закликали усі сторони негайно припинити вогонь. "Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і перейти до переговорів з метою стабілізації ситуації", - йдеться у заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова