Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан повідомили про обстріли

Вірменія та Азербайджан вранці неділі, 27 вересня, заявили про загострення ситуації на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Сторони закинули одне одному початок обстрілів, які призвели, зокрема, до жертв серед мирного населення.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що о шостій ранку збройні сили Вірменії, "здійснивши масштабні провокації", обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж усієї лінії фронту, а також населені пункти, що знаходяться у прифронтовій зоні. За даними відомства, внаслідок обстрілу низки сіл серед місцевих жителів є вбиті та поранені. Також повідомляється про шкоду, завдану об'єктам цивільної інфраструктури.

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У Нагірному Карабасі заявляють про використання "Градів"

Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що збройні сили Азербайджана ініціювали напад на самопроголошену "Нагірно-Карабаську республіку" ("НКР"). "Супротивник почав напад на Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху. - Ред.). Армія оборони успішно протистоїть нападу", - написав Пашинян у Facebook.

Прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян заявив інформаційному агентству "Інтерфакс" про те, що столицю самопроголошеної республіки Степанакерт, а також усі "прикордонні" населені пункти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". "Під прицілом усі цивільні об'єкти", - заявив Погосян. За його словами інформація про загиблих та поранених наразі уточнюється.

Баку і Єреван звинувачують одне одного

Керівник відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що за напруженість на лінії зіткнення та обстріли азербайджанських населених пунктів відповідальність несе військово-політичне керівництво Вірменії. "Азербайджан неодноразово інформував світове товариство про те, що Вірменія готується до нового акту агресії і війни проти Азербайджану. Уся провина за поточну ситуацію і наступні процеси лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - заявив чиновник.

У МЗС Вірменії, своєю чергою, гостро засудили дії Баку проти невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Згідно з повідомленням відомства, вірменська сторона буде діяти, у повному обсязі забезпечуючи безпеку населення Карабаху і завдасть "співмірної політичної та військової відповіді". "Вся відповідальність за наслідки розв'язаної агресії буде нести керівництво Азербайджану", - зазначили у МЗС Вірменії.

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