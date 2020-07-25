Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан повідомили про обстріли

Вірменія та Азербайджан вранці неділі, 27 вересня, заявили про загострення ситуації на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Сторони закинули одне одному початок обстрілів, які призвели, зокрема, до жертв серед мирного населення.
Міністерство оборони Азербайджану заявило, що о шостій ранку збройні сили Вірменії, "здійснивши масштабні провокації", обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж усієї лінії фронту, а також населені пункти, що знаходяться у прифронтовій зоні. За даними відомства, внаслідок обстрілу низки сіл серед місцевих жителів є вбиті та поранені. Також повідомляється про шкоду, завдану об'єктам цивільної інфраструктури.
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У Нагірному Карабасі заявляють про використання "Градів"
Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що збройні сили Азербайджана ініціювали напад на самопроголошену "Нагірно-Карабаську республіку" ("НКР"). "Супротивник почав напад на Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху. - Ред.). Армія оборони успішно протистоїть нападу", - написав Пашинян у Facebook.
Прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян заявив інформаційному агентству "Інтерфакс" про те, що столицю самопроголошеної республіки Степанакерт, а також усі "прикордонні" населені пункти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град". "Під прицілом усі цивільні об'єкти", - заявив Погосян. За його словами інформація про загиблих та поранених наразі уточнюється.
Баку і Єреван звинувачують одне одного
Керівник відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що за напруженість на лінії зіткнення та обстріли азербайджанських населених пунктів відповідальність несе військово-політичне керівництво Вірменії. "Азербайджан неодноразово інформував світове товариство про те, що Вірменія готується до нового акту агресії і війни проти Азербайджану. Уся провина за поточну ситуацію і наступні процеси лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - заявив чиновник.
У МЗС Вірменії, своєю чергою, гостро засудили дії Баку проти невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Згідно з повідомленням відомства, вірменська сторона буде діяти, у повному обсязі забезпечуючи безпеку населення Карабаху і завдасть "співмірної політичної та військової відповіді". "Вся відповідальність за наслідки розв'язаної агресії буде нести керівництво Азербайджану", - зазначили у МЗС Вірменії.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова