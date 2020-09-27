Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок, 28 вересня, підписав указ про часткову мобілізацію в країні на тлі загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили мобілізацію напередодні, 27 вересня.

Тим часом у Нагірному Карабасі у понеділок тривають бойові дії, сторони заявляють про обстріли з обох боків. Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення азербаджанської сторони про взяття під контроль автотраси Варденіс-Мартакерт, що зв'язує північний схід Вірменії з Карабахом. Раніше оборонне відомство Азербайджану повідомило про взяття вершини Муров гірського хребта Муровдаг, що начебто дозволило азербайджанським військовим взяти під вогневий контроль стратегічно важливу дорогу.

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У міноборони Вірменії також повідомили, що близько 200 вірменських військових були поранені під час боїв. Перед цим міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" повідомляло про 31 загиблого військового.

Зросла кількість жертв і серед цивільних осіб. Так, глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у понеділок заявив, що жертвами артилерійських обстрілів з боку збройних сил Вірменії азербайджанських населених пунктів стали шість мирних громадян. У генпрокуратурі Азербайджану додали, що ще 26 мирних громадян були внаслідок обстрілів поранені. Азербайджанська сторона поки що не наводила дані щодо своїх військових втрат.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години.