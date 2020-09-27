 Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок підписав указ про часткову мобілізацію в країні. Тим часом у Нагірному Карабаху тривають бойові дії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок, 28 вересня, підписав указ про часткову мобілізацію в країні на тлі загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили мобілізацію напередодні, 27 вересня.

Тим часом у Нагірному Карабасі у понеділок тривають бойові дії, сторони заявляють про обстріли з обох боків. Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення азербаджанської сторони про взяття під контроль автотраси Варденіс-Мартакерт, що зв'язує північний схід Вірменії з Карабахом. Раніше оборонне відомство Азербайджану повідомило про взяття вершини Муров гірського хребта Муровдаг, що начебто дозволило азербайджанським військовим взяти під вогневий контроль стратегічно важливу дорогу. 

Читайте також: Загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан запроваджує воєнний стан

У міноборони Вірменії також повідомили, що близько 200 вірменських військових були поранені під час боїв. Перед цим міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" повідомляло про 31 загиблого військового.

Зросла кількість жертв і серед цивільних осіб. Так, глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у понеділок заявив, що жертвами артилерійських обстрілів з боку збройних сил Вірменії азербайджанських населених пунктів стали шість мирних громадян. У генпрокуратурі Азербайджану додали, що ще 26 мирних громадян були внаслідок обстрілів поранені. Азербайджанська сторона поки що не наводила дані щодо своїх військових втрат. 

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години.

Дивитись відео 01:57

Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020)

DW.COM

Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих

У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" повідомляють про загибель 16 військових та двох цивільних. Баку каже про п'ятьох цивільних жертв обстрілів з боку Вірменії.  

Також за темою

Aserbaidschan | Nagorno-Karabakh Eskalation

Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих 27.09.2020

У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" повідомляють про загибель 16 військових та двох цивільних. Баку каже про п'ятьох цивільних жертв обстрілів з боку Вірменії.

Aserbaidschan Baku | Menschen grüßen Militäreinheiten

Нагірний Карабах: бої тривають, кількість загиблих зросла 28.09.2020

Міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" оновило списки імен загиблих військових. Зранку 28 вересня сторони заявили про нові обстріли.

Nagorny Karabach Konflikt

Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан повідомили про обстріли 27.09.2020

Азербайджан та Вірменія закинули одне одному обстріли на лінії зіткнення у Нагірному Карабасі та жертви серед мирного населення.

Реклама

Докладно

Затримання учасника акцій протесту у Мінську

Білорусь прийде до свого мирного Майдану

Між нинішніми протестами у Мінську та Майданом 2014 року в Києві більше відмінного, ніж спільного, пише Сергій Руденко.  

Виробництво у часи пандемії: на заводі VW у нижньосаксонському Вольфсбурзі

Криза коронавірусу і економіка ФРН

Економіка ФРН доволі непогано витримала удар кризи коронавірусу. Як це вдалося?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  