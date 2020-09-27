 Нагірний Карабах: бої тривають, кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Новини

Нагірний Карабах: бої тривають, кількість загиблих зросла

Міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" оновило списки імен загиблих військових. Зранку 28 вересня сторони заявили про нові обстріли.

Азербайджанська військова техніка у Баку, 27 вересня 2020 року

Азербайджанська військова техніка у Баку, 27 вересня 2020 року

Міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" у понеділок, 28 вересня, оприлюднило імена ще 15 військових, які загинули унаслідок боїв з азербайджанською армією. Напередодні відомство опублікувало імена 16 загиблих, тобто загалом за час боїв "НКР" втратила 31 військового.

Тим часом міністерство оборони Азербайджану заявило, що Вірменія втратила внаслідок боїв у неділю понад 550 військовослужбовців. Також у відомстві відзвітували про знищення 22 танків, 18 безпілотників, 8 аритилерійських установок та трьох складів з боєприпасами супротивника. Про свої втрати Азербайджан не повідомляв.

У міністерстві оборони Вірменії, в свою чергу, оголосили про загибель близько 200 азербаджанських військових, а також про знищення чотирьох гелікоптерів, 27 безпілотників, 33 танків та БМП супротивника. Водночас Єреван також спростував інформацію про загибель своїх 550 військових. Дані про втрати як азербайджанських, так і вірменских військових не можна підтвердити з незалежних джерел.

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Нові обстріли

За даними міністерства оброни Азербайджану, у понеділок, 28 вересня, вранці вірменські збройні сили почали обстріл міста Тертер. Своєю чергою в міноборони Вірменії зранку у понеділок заявили про продовження боїв. Зокрема, за словами представника відомства Арцруна Ованнісяна, збройні сили Азербайджану застосували реактивні системи заплопового вогню "Смерч". 

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години. Влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" також оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію.

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