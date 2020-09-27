 Загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан запроваджує воєнний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

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Новини

Загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан запроваджує воєнний стан

Воєнний стан запроваджується в ніч на 28 вересня. З вечора понеділка у деяких містах і районах країни діятиме комендантська година.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про запровадження воєнного стану в країні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про запровадження воєнного стану в країні

Після загострення ситуації у Нагірному Карабасі парламент Азербайджану на спеціальному засіданні у неділю, 27 вересня, ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в країні. Воєнний стан запроваджується з опівночі 28 вересня, повідомляє агентство новин dpa з посиланням на азербайджанське державне інформагентство Azertac.

Як повідомив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на брифінгу, Ільхам Алієв вже підписав указ про введення воєнного стану на всій території Азербайджану.

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Також, за словами Гаджієва, згідно з указом з 28 вересня в містах Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгечаурі, Нафталан, а також на територіях 16 районів у рамках воєнного стану запроваджується комендантська година з 21:00 вечора до 6:00 ранку.

"У період комендантської години громадянам заборонено перебування на вулицях і в інших громадських місцях без спеціального дозволу і документів, що посвідчують особу. Згідно з указом, також будуть застосовані обмеження на в'їзд і виїзд та на рух транспортних засобів", - сказав Гаджієв, цитує агентство новин "Інтерфакс".

За його словами, комендантська година запроваджується в головних містах країни, а також у містах і районах Азербайджану, що розташовані поблизу лінії зіткнення військ і держкордону з Вірменією.

Нове загострення у Нагірному Карабасі

Як повідомлялося, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни.

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У свою чергу влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію. У міноборони Вірменії повідомляють, що під час бойових зіткнень було знищено два азербайджанських гелікоптери і три беспілотники. Також вірменські військові оприлюднили відео знищення декількох танків противника. У свою чергу азербайджанська сторона заявляє про знищення 12 одиниць ЗРК "Оса" підрозділів ППО Вірменії та захоплення декількох населених пунктів і стратегічних висот в зоні конфлікту.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


 

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