 Вірменія закликала світ стримати Ердогана від втручання в карабаський конфлікт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

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Новини

Вірменія закликала світ стримати Ердогана від втручання в карабаський конфлікт

За словами прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, позиція Туреччини загрожує катастрофічними наслідками для всього Південного Кавказу та суміжних регіонів.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав міжнародну спільноту застосувати всі важелі впливу, аби стримати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана від втручання у карабаський конфлікт, оскільки таке втручання "остаточно дестабілізує ситуацію".

"Агресивна поведінка Туреччини дає серйозний привід для занепокоєння. Така позиція загрожує катастрофічними наслідками для Південного Кавказу та суміжних регіонів", - сказав Пашинян у неділю, 27 вересня, у зверненні до нації, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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На думку прем'єра Вірменії, міжнародне співтовариство повинно запобігти небезпечному розвитку подій. "Ми стоїмо перед серйозною загрозою, необхідна пильність. Наша перемога залежить від наших спільних зусиль. І ми переможемо", - запевнив Пашинян.

Ердоган пообіцяв надати підтримку Азербайджану

Раніше в неділю президент Туреччини провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляють турецькі ЗМІ. Ердоган підтвердив готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабасі.

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Крім того, за повідомленням агентства Anadolu, Ердоган назвав Вірменію головною загрозою миру і стабільності в регіоні. "Туреччина стоятиме пліч-о-пліч зі своїми азербайджанськими братами, як вона завжди це робила", - пообіцяв президент Туреччини.

Алієв хоче остаточного вирішення

Ільхам Алієв не хоче половинчастого рішення

Ільхам Алієв не хоче половинчастого рішення

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні Ради безпеки країни у неділю заявив, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі є історичним завданням Азербайджану, і Баку не погодиться на його половинчасте рішення.

"Я неодноразово казав, що нам не потрібне неповне вирішення цього питання, цього конфлікту. Ми - на своїй землі, нам не потрібні землі інших країн. Але свою землю ми нікому не віддамо. Я неодноразово казав, що ми ніколи не допустимо створення другої так званої "вірменської держави" на азербайджанській землі. Ми ніколи цього не допустимо, і сьогоднішні події це знову показують", - додав Алієв, цитує "Інтерфакс".

Нове загострення у Нагорному Карабасі

Скріншот відео зі знищенням азербайджанського танка, яке оприлюднило міноборони Вірменії

Скріншот відео зі знищенням азербайджанського танка, яке оприлюднило міноборони Вірменії

Як повідомлялося, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок проведення контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. У свою чергу влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію. У міноборони Вірменії повідомляють, що під час бойових зіткнень було знищено два азербайджанських гелікоптери і три беспілотники. Також вірменські військові оприлюднили відео знищення декількох танків противника. У свою чергу азербайджанська сторона заявляє про знищення 12 одиниць ЗРК "Оса" підрозділів ППО Вірменії та захоплення декількох населених пунктів і стратегічних висот в зоні конфлікту. 

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:51

Заморожений конфлікт у Нагірному Карабаху: на фронті гаряче?

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