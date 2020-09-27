Вірменія закликала світ стримати Ердогана від втручання в карабаський конфлікт

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав міжнародну спільноту застосувати всі важелі впливу, аби стримати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана від втручання у карабаський конфлікт, оскільки таке втручання "остаточно дестабілізує ситуацію".

"Агресивна поведінка Туреччини дає серйозний привід для занепокоєння. Така позиція загрожує катастрофічними наслідками для Південного Кавказу та суміжних регіонів", - сказав Пашинян у неділю, 27 вересня, у зверненні до нації, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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На думку прем'єра Вірменії, міжнародне співтовариство повинно запобігти небезпечному розвитку подій. "Ми стоїмо перед серйозною загрозою, необхідна пильність. Наша перемога залежить від наших спільних зусиль. І ми переможемо", - запевнив Пашинян.

Ердоган пообіцяв надати підтримку Азербайджану

Раніше в неділю президент Туреччини провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляють турецькі ЗМІ. Ердоган підтвердив готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабасі.

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Крім того, за повідомленням агентства Anadolu, Ердоган назвав Вірменію головною загрозою миру і стабільності в регіоні. "Туреччина стоятиме пліч-о-пліч зі своїми азербайджанськими братами, як вона завжди це робила", - пообіцяв президент Туреччини.

Алієв хоче остаточного вирішення

Ільхам Алієв не хоче половинчастого рішення

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні Ради безпеки країни у неділю заявив, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі є історичним завданням Азербайджану, і Баку не погодиться на його половинчасте рішення.

"Я неодноразово казав, що нам не потрібне неповне вирішення цього питання, цього конфлікту. Ми - на своїй землі, нам не потрібні землі інших країн. Але свою землю ми нікому не віддамо. Я неодноразово казав, що ми ніколи не допустимо створення другої так званої "вірменської держави" на азербайджанській землі. Ми ніколи цього не допустимо, і сьогоднішні події це знову показують", - додав Алієв, цитує "Інтерфакс".

Нове загострення у Нагорному Карабасі

Скріншот відео зі знищенням азербайджанського танка, яке оприлюднило міноборони Вірменії

Як повідомлялося, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок проведення контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. У свою чергу влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію. У міноборони Вірменії повідомляють, що під час бойових зіткнень було знищено два азербайджанських гелікоптери і три беспілотники. Також вірменські військові оприлюднили відео знищення декількох танків противника. У свою чергу азербайджанська сторона заявляє про знищення 12 одиниць ЗРК "Оса" підрозділів ППО Вірменії та захоплення декількох населених пунктів і стратегічних висот в зоні конфлікту.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфликт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

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