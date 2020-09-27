Нагірний Карабах: ЄС закликає Баку і Єреван до переговорів

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у неділю, 27 вересня, що переговори є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією. "Повідомлення із зони нагірно-карабаського конфлікту про бойові дії викликають найсерйозніше занепокоєння. Воєнні дії мають бути завершені в терміновому порядку, аби упередити подальшу ескалацію", - написав Мішель у Twitter.
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"Негайне повернення до переговорів без попередніх умов - єдиний шлях уперед", - підкреслив Мішель.
Глави МЗС Туреччини і Росії обговорили Нагірний Карабах
Також загострення ситуації на лінії розмежування у Нагірному Карабасі обговорили в телефонній розмові міністри закордонних справ Туреччини і Росії Мевлют Чавушоглу і Сергій Лавров. Про це повідомляє турецький телеканал TRT із посиланням на турецьке зовнішньополітичне відомство.
"Міністр Чавушоглу провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Під час розмови обговорювався напад Вірменії на Азербайджан", - зазначається в повідомленні.
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Нагадаємо, що в той час, як Туреччина є союзником Азербайджану в протистоянні за Нагірний Карабах, у Вірменії розміщено військову базу Російської Федерації. Також Туреччина і Росія входять у Мінську групу ОБСЄ, яка була створена у 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. Росія, разом із Францією та США, є співголовою групи.
Грузія готова допомагати примирити сторони
Своє занепокоєння ескалацією конфлікту висловили і в Грузії. У заяві МЗС країни зазначається, що офіційний Тбілісі сподівається на мирне врегулювання і готовий допомогти у деескалації в регіоні.
"Ми з тривогою спостерігаємо за черговим воєнним протистоянням між Азербайджаном і Вірменією, яке, згідно поширеній інформації, призвело до людських втрат", - йдеться у заяві відомства. У документі також міститься звернення до співголів Мінської групи ОБСЄ із закликом до них спрямувати усі зусилля на припинення ескалації і забезпечення конструктивного діалогу між сторонами.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова