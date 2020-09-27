Нагірний Карабах: ЄС закликає Баку і Єреван до переговорів

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у неділю, 27 вересня, що переговори є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією. "Повідомлення із зони нагірно-карабаського конфлікту про бойові дії викликають найсерйозніше занепокоєння. Воєнні дії мають бути завершені в терміновому порядку, аби упередити подальшу ескалацію", - написав Мішель у Twitter.

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"Негайне повернення до переговорів без попередніх умов - єдиний шлях уперед", - підкреслив Мішель.



Глави МЗС Туреччини і Росії обговорили Нагірний Карабах

Також загострення ситуації на лінії розмежування у Нагірному Карабасі обговорили в телефонній розмові міністри закордонних справ Туреччини і Росії Мевлют Чавушоглу і Сергій Лавров. Про це повідомляє турецький телеканал TRT із посиланням на турецьке зовнішньополітичне відомство.

"Міністр Чавушоглу провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Під час розмови обговорювався напад Вірменії на Азербайджан", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, що в той час, як Туреччина є союзником Азербайджану в протистоянні за Нагірний Карабах, у Вірменії розміщено військову базу Російської Федерації. Також Туреччина і Росія входять у Мінську групу ОБСЄ, яка була створена у 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. Росія, разом із Францією та США, є співголовою групи.

Грузія готова допомагати примирити сторони

Своє занепокоєння ескалацією конфлікту висловили і в Грузії. У заяві МЗС країни зазначається, що офіційний Тбілісі сподівається на мирне врегулювання і готовий допомогти у деескалації в регіоні.

"Ми з тривогою спостерігаємо за черговим воєнним протистоянням між Азербайджаном і Вірменією, яке, згідно поширеній інформації, призвело до людських втрат", - йдеться у заяві відомства. У документі також міститься звернення до співголів Мінської групи ОБСЄ із закликом до них спрямувати усі зусилля на припинення ескалації і забезпечення конструктивного діалогу між сторонами.