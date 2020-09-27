Німецький уряд вимагає "негайного припинення вогню" в Нагірному Карабасі

Уряд Німеччини закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до припинення бойових дій. Остання ескалація конфлікту є "дуже небезпечним розвитком", сказав у понеділок, 28 вересня, у Берліні речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Необхідне "негайне припинення вогню" та відновлення переговорів між Вірменією та Азербайджаном, додав Зайберт, повідомляє агентство новин AFP.

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При цьому він вказав на так звану Мінську групу ОБСЄ, яка займається питанням врегулювання конфлікту з 1994 року.

Як повідомила цього дня речниця МЗС Німеччини Марія Адебар (Maria Adebahr), Берлін веде зараз переговори у рамках ОБСЄ щодо можливих варіантів врегулювання. Окрім того, посли ФРН в обох країнах контактують з вірменською та азербайджанською сторонами.

Адебар зазначила, що у німецького уряду немає інформації стосовно направлення Туреччиною лівійських та сирійських бойовиків у Азербайджан. Також Берлін не володіє інформацією, яка зі сторін спричинила останнє загострення конфлікту.

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Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години. Влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" також оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію.

За два дні боїв міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" повідомило про загибель 31 свого військового.

Тим часом міністерство оборони Азербайджану заявляє, що втрати Вірменії за перший день загострення конфлікту становлять понад 550 військових. Вірменія це спростовує і зі свого боку заявляє, що Азербайджан втратив близько 200 військових. Офіційний Баку про свої втрати поки не повідомляє.