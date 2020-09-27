У Нагірному Карабасі тривають бої, кількість жертв зростає

Як азербайджанська, так і вірменська сторона повідомляють зранку у вівторок, 29 вересня, про жорсткі бої в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

"У ніч на 29 вересня тривали бої вздовж усієї лінії фронту. Вірменська сторона контратакувала в Фізулі-Джабраїльському та Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія негайно припинила ці спроби", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Азербайджану. Відомство звітує про знищення бронетехніки та особового складу супротивника.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про власний наступ в напрямку міста Фізулі. "У вівторок, починаючи з ранкових годин, триває наступ азербайджанської армії в напрямку міста Фізулі... ще чотири танки вірменських військ знищені...", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян теж повідомляє про бої в зоні конфлікту, які тривають "з різною інтенсивністю". "На даний момент вірменські підрозділи відбили атаку ЗС Азербайджану по різних напрямках, на окремих ділянках проведені операції, завдані супротивнику втрати в живій силі та техніці", - написала вона у Facebook.

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Ще один представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян написав у Facebook, що ЗС Азербайджану "почали сильну артпідготовку, готується черговий напад".

Тим часом у міністерстві оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки повідомили, що 28 вересня загинули ще 28 військових армії НКР. Загалом з початку бойових дій загинули 84 карабських військових. Також у карабаському місті Мартакерт у результаті обстрілів заигнула дев'ятирічна дитина, повідомило громадське телебачення Вірменії.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та НКР.