 У Нагірному Карабасі тривають бої, кількість жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Нагірному Карабасі тривають бої, кількість жертв зростає

Азербайджанська та вірменська сторони повідомляють про жорсткі бої та нові жертви в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Азербайджанські військові в зоні нагірно-карабаського конфлікту

Азербайджанські військові в зоні нагірно-карабаського конфлікту

Як азербайджанська, так і вірменська сторона повідомляють зранку у вівторок, 29 вересня, про жорсткі бої в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

"У ніч на 29 вересня тривали бої вздовж усієї лінії фронту. Вірменська сторона контратакувала в Фізулі-Джабраїльському та Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія негайно припинила ці спроби", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Азербайджану. Відомство звітує про знищення бронетехніки та особового складу супротивника.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про власний наступ в напрямку міста Фізулі. "У вівторок, починаючи з ранкових годин, триває наступ азербайджанської армії в напрямку міста Фізулі... ще чотири танки вірменських військ знищені...", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян теж повідомляє про бої в зоні конфлікту, які тривають "з різною інтенсивністю". "На даний момент вірменські підрозділи відбили атаку ЗС Азербайджану по різних напрямках, на окремих ділянках проведені операції, завдані супротивнику втрати в живій силі та техніці", - написала вона у Facebook.

Читайте також: Німецький уряд вимагає "негайного припинення вогню" в Нагірному Карабасі

Ще один представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян написав у Facebook, що ЗС Азербайджану "почали сильну артпідготовку, готується черговий напад".

Karte Armenien Aserbaidschan Berg-Karabach UK

Тим часом у міністерстві оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки повідомили, що 28 вересня загинули ще 28 військових армії НКР. Загалом з початку бойових дій загинули 84 карабських військових. Також у карабаському місті Мартакерт у результаті обстрілів заигнула дев'ятирічна дитина, повідомило громадське телебачення Вірменії.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та НКР.

Дивитись відео 01:57

Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020)

Також за темою

Aserbaidschan | Nagorno-Karabakh Eskalation

Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих 27.09.2020

У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" повідомляють про загибель 16 військових та двох цивільних. Баку каже про п'ятьох цивільних жертв обстрілів з боку Вірменії.

Aserbaidschan Baku | Menschen grüßen Militäreinheiten

Нагірний Карабах: бої тривають, кількість загиблих зросла 28.09.2020

Міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабської Республіки" оновило списки імен загиблих військових. Зранку 28 вересня сторони заявили про нові обстріли.

Nagorny Karabach Konflikt

Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан повідомили про обстріли 27.09.2020

Азербайджан та Вірменія закинули одне одному обстріли на лінії зіткнення у Нагірному Карабасі та жертви серед мирного населення.

Реклама

Докладно

Сімейні святкування - одна з причин поширення коронавірусу

Чим небезпечні сімейні свята та вечірки в часи пандемії

Суперпоширювачі можуть спровокувати спалах COVID з сотнями заражень. Знаючи це, можна контролювати поширення вірусу.  

Виробництво у часи пандемії: на заводі VW у нижньосаксонському Вольфсбурзі

Криза коронавірусу і економіка ФРН

Економіка ФРН доволі непогано витримала удар кризи коронавірусу. Як це вдалося?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  