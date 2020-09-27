Меркель закликала Алієва і Пашиняна сісти за стіл переговорів

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонних розмовах з вірменським прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном та азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим закликала Вірменію та Азербайджан до припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Про це повідомив у вівторок, 29 вересня, речник німецького уряду Стеффен Зайберт (Steffen Seibert).

При цьому Меркель чітко зазначила, що припинення вогню та переговори є невідкладними, а майданчиком для перемовин може бути Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У свою чергу, у Парижі у вівторок заявили, що скличуть засідання Мінської групи ОБСЄ в складі Росії, Франції та США, яка є посередником у переговорах між Вірменією та Азербайджаном. "У наступні дні ми задіємо координацію Мінської групи, щоб з'ясувати, що відбулося, хто відповідальний та знайти вихід із ситуації", - цитує Reuters одного з французьких посадовців з адміністрації Макрона.

Третій день загострення нагірно-карабаського конфлікту

Тим часом міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що Азербайджан розширює зону бойових дій, включаючи до неї територію Вірменії, а саме Варденісський район на сході країни. "ЗС Азербайджану завдали ударів по військових та цивільних інфраструктурах Варденісського району, внаслідок чого вбитий один мирний житель", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Згодом Азербайджан оголосив про запровадження в країні воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та НКР.