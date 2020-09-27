 Макрон критикує ″войовничу″ риторику Анкари щодо Нагірного Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Новини

Макрон критикує "войовничу" риторику Анкари щодо Нагірного Карабаху

Президент Франції Еммануель Макрон піддав критиці "войовничу" риторику Туреччини щодо Нагірного Карабаху. В Анкарі заявили, що солідарність з Вірменією дорівнює підтримці окупації азербайджанських території.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон засудив та назвав неприйнятною "войовничу" риторику Туреччини щодо нинішнього загострення нагірно-карабаського конфлікту. "Я помітив політичні заяви Туреччини (на користь Азербайджану. - Ред.), які я вважаю необдуманими та небезпечними", - заявив Макрон у середу, 30 вересня, під час свого візиту до Латвії.

Макрон відзначив, шо наразі доказів безпосередньої участі Туреччини у конфлікті немає. Утім, за його словами, "войовничі меседжі" з боку Туреччини можуть "усунути перешкоди для Азербайджану для можливого відвоювання Нагірного Карабаху". 

Французький президент також повідомив, що обговорюватиме ввечері у середу питання Нагірного Карабаху у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, а у четвер, 1 жовтня, з президентом США Дональдом Трампом.

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Туреччина готова надати допомогу Азербайджану

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу заявив, що його країна "зробить все потрібне", якщо отримає прохання про підтримку від Азербайджану. Він також наголосив, що французька солідарність з Вірменією дорівнює підтримці вірменської окупації азербайджанських територій.

А 28 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Вірменію піти з Нагірного Карабаху. "Негайне звільненнія Вірменією окупованих земель Азербайджану відкриє шлях до миру та стабільності в регіоні", - заявив він. За словами Ердогана, "Азербайджану довелося захищатися", оскільки Мінська група ОБСЄ за кілька десятиліть не змогла вирішити проблему Нагірного Карабаху.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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