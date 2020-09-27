Макрон критикує "войовничу" риторику Анкари щодо Нагірного Карабаху

Президент Франції Еммануель Макрон засудив та назвав неприйнятною "войовничу" риторику Туреччини щодо нинішнього загострення нагірно-карабаського конфлікту. "Я помітив політичні заяви Туреччини (на користь Азербайджану. - Ред.), які я вважаю необдуманими та небезпечними", - заявив Макрон у середу, 30 вересня, під час свого візиту до Латвії.

Макрон відзначив, шо наразі доказів безпосередньої участі Туреччини у конфлікті немає. Утім, за його словами, "войовничі меседжі" з боку Туреччини можуть "усунути перешкоди для Азербайджану для можливого відвоювання Нагірного Карабаху".

Французький президент також повідомив, що обговорюватиме ввечері у середу питання Нагірного Карабаху у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, а у четвер, 1 жовтня, з президентом США Дональдом Трампом.

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Туреччина готова надати допомогу Азербайджану

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу заявив, що його країна "зробить все потрібне", якщо отримає прохання про підтримку від Азербайджану. Він також наголосив, що французька солідарність з Вірменією дорівнює підтримці вірменської окупації азербайджанських територій.

А 28 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Вірменію піти з Нагірного Карабаху. "Негайне звільненнія Вірменією окупованих земель Азербайджану відкриє шлях до миру та стабільності в регіоні", - заявив він. За словами Ердогана, "Азербайджану довелося захищатися", оскільки Мінська група ОБСЄ за кілька десятиліть не змогла вирішити проблему Нагірного Карабаху.