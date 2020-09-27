Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану і цей принцип є незмінним, повідомив у середу, 30 вересня, міністр закордонних справ України.

"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба.

За його словами, на Кавказі наразі головним є "не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції". Необхідно працювати на зниження емоцій і припинення кровопролиття, додав міністр.

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"Ви можете згадати, що МЗС України було одним із перших, хто висловив свою позицію щодо загострення. Продовжуємо відстежувати ці події, ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб мати скоординовану позицію. У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Азербайджану. Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви, руйнування, і ми щиро шкодуємо з приводу того, що нині на Кавказі відбуваються ці події", - пояснив міністр.

Нагадаємо, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Азербайджан оголосив про запровадження воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. Ще раніше до аналогічних кроків вдалися Вірменія та "НКР".