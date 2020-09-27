Рада Безпеки ООН закликала до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Рада Безпеки ООН закликала до "негайного" припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідну заяву всіх 15 держав, що належать до цього органу, було поширено в вівторок, 29 вересня, у Нью-Йорку. У ній РБ ООН закликає сторони конфлікту повернутися за стіл переговорів і продовжити співпрацю з Мінською групою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

ООН, підкреслює Радбез, стривожена "відомостями про масштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі" та "засуджує застосування насильства".

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Раніше у вівторок телефонні переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим провела канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Вона закликала сторони до негайного припинення вогню, а також назвала Мінську групу ОБСЄ зручним майданчиком для врегулювання суперечок.

Мінська група ОБСЄ була створена 1992 року для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. До її складу належать Азербайджан, Вірменія, Білорусь, ФРН, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина, співголовами є Росія, Франція і США.

Новий спалах боїв за Карабах

Бої за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном відновилися 27 вересня після того, як Азербайджан почав масштабну воєнну операцію на лінії зіткнення, заявивши про "контрнаступ" для припинення "бойової активності збройних сил Вірменії" та "забезпечення безпеки цивільного населення".

Станом на вечір 29 вересня підтверджена кількість загиблих внаслідок останнього спалаху конфлікту становить 114 осіб. Більшість загиблих є військовими невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки - станом на ранок вівторка з боку НКР загинуло 84 військових. Також, зокрема, генпрокуратура Азербайджану заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.