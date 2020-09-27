Рада Безпеки ООН закликала до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Рада Безпеки ООН закликала до "негайного" припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідну заяву всіх 15 держав, що належать до цього органу, було поширено в вівторок, 29 вересня, у Нью-Йорку. У ній РБ ООН закликає сторони конфлікту повернутися за стіл переговорів і продовжити співпрацю з Мінською групою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
ООН, підкреслює Радбез, стривожена "відомостями про масштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі" та "засуджує застосування насильства".
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Раніше у вівторок телефонні переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим провела канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Вона закликала сторони до негайного припинення вогню, а також назвала Мінську групу ОБСЄ зручним майданчиком для врегулювання суперечок.
Мінська група ОБСЄ була створена 1992 року для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. До її складу належать Азербайджан, Вірменія, Білорусь, ФРН, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина, співголовами є Росія, Франція і США.
Новий спалах боїв за Карабах
Бої за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном відновилися 27 вересня після того, як Азербайджан почав масштабну воєнну операцію на лінії зіткнення, заявивши про "контрнаступ" для припинення "бойової активності збройних сил Вірменії" та "забезпечення безпеки цивільного населення".
Станом на вечір 29 вересня підтверджена кількість загиблих внаслідок останнього спалаху конфлікту становить 114 осіб. Більшість загиблих є військовими невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки - станом на ранок вівторка з боку НКР загинуло 84 військових. Також, зокрема, генпрокуратура Азербайджану заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова