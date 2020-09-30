 Загострення у Нагірному Карабаху: під обстрілами Степанакерт і Гянджа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Загострення у Нагірному Карабаху: під обстрілами Степанакерт і Гянджа

Сторони конфлікту в Нагірному Карабаху повідомляють про обстріли супротивником цивільної інфраструктури. Обстрілювали Степанакерт та азербайджанське місто Гянджа.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Наслідки обстрілу Степанакерта

Збройне протистояння в Нагірному Карабаху триває. У неділю, 4 жовтня, обидві сторони конфлікту - Азербайджан та невизнана Нагірно-Карабахська республіка (НКР) - повідомили про обстріли супротивником цивільних об'єктів. Під удар потрапили, зокрема, столиця НКР Степанакерт, а також друге за кількістю населення місто Азербайджану Гянджа.

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Спочатку МВС самопроголошеної НКР повідомило про ракетні обстріли Степанакерта, внаслідок чого були постраждалі серед цивільного населення. Вранці 4 жовтня президент невизнаної НКР Араік Арутюнян написав у себе на Facebook-сторінці, що у відповідь на обстріли азербайджанською стороною Степанакерта, "розташовані в великих містах військові об'єкти Азербайджану відтепер стали цілями нашої армії". Згодом у Степанакерті повідомили про знищення азербайджанського військового аеродрому в місті Гянджа.

Відтак офіційний Баку заявив про те, що ціллю ракетного обстрілу з боку вірменської сторони стало місто Гянджа. Невдовзі в адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва зазначили, що "вірменські збройні сили випустили ракети з території Вірменії по азербайджанському місту Гянджа", цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Так само в Баку спростували дані вірменської сторони про знищення військових об'єктів в Гянджі. "Внаслідок обстрілу противника постраждали майно громадян, цивільна інфраструктура і стародавні історичні будівлі", - констатували в Баку. В МВС Азербайджану поінформували, що внаслідок ракетного обстрілу Гянджі загинув один мирний житель, а ще кілька постраждали.

У міноборони Вірменії натомість запевнили, що з території республіки вогонь у напрямку Азербайджану не ведеться. "З території Вірменії жодного удару, ані артилерією, ані ракетами по Азербайджану не завдано поки що", - заявив міністр оборони Вірменії Давид Тоноян в телеефірі.

Згодом президент невизнаної НКР Араік Арутюнян визнав, що це він віддав наказ обстріляти ракетам Гянджу "з метою знищення військових об'єктів" у цьому місті.

Тим часом на лінії зіткнення тривають бойові дії. Сторони повідомляють про знищення живої сили й техніки супротивника.

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Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії та НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнного стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

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