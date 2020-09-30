 Конфлікт у Нагірному Карабаху: кількість жертв зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Конфлікт у Нагірному Карабаху: кількість жертв зросла

Підтверджене число загиблих військових з вірменського боку в Нагірному Карабаху зросло до 158 осіб. Баку про свої бойові втрати не повідомляє, а каже про тактичні успіхи. У зоні конфлікту тривають запеклі бої.

Війна в Нагірному Карабаху

Загострення у Нагірному Карабаху триває вже 5 днів

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повідомило ще про 54 своїх загиблих військовослужбовців у боях з військовими Азербайджану в зоні карабаського конфлікту. Про це зранку п'ятниці, 2 жовтня, повідомив представник міністерства оборони НКР Артур Саркісян під час брифінгу. "У боях з ЗС Азербайджану загинули ще 54 військовослужбовців", - сказав Саркісян, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Таким чином загальна кількість загиблих військових з вірменського боку з 27 вересня зросла до 158 осіб, додав він. За його словами, число поранених уточнюється. "Є багато поранених", - визнав Саркісян.

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Водночас Саркісян запевнив, що за минуло добу азербайджанська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. "За добу противник втратив 39 одиниць бронетехніки, чотири літаки Су-25, три вертольоти Мі-24, 17 безпілотників, 830 убитих військових. Знищений артилерійський дивізіон противника", - сказав Саркісян. Незалежних доказів цих тверджень щодо наведених вірменами втрат Азербайджану немає.

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Баку хвалиться захопленням нових позицій

Офіційний Баку про свої бойові втрати в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху не повідомляє. Напередодні в міноборони Азербайджану спростовували повідомлення вірменської сторони про збиті азербайджанські літаки і гелікоптери.

Війна в Нагірному Карабаху

Під час конфлікту страждають і цивільна інфраструктура та населення. На фото - руйнування на території Азербайджану

Тим часом у міноборони Азербайджану у п'ятницю повідомили про захоплення азербайджанськими військовими висот, котрі раніше утримувалися вірменами. Також повідомляється, що на одному з напрямків, де ведеться наступ, азербайджанцям вдалося "зломили опір супротивника, змусивши його відступити", цитує "Інтерфакс".

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"З 00:00 до 07:00 знищено п'ять одиниць бронетехніки і автомобілів, три об'єкти військової інфраструктури і велику кількість особового складу супротивника", - наголошують у Баку.

У Степанакерті кажуть, що "істотних змін" немає

Водночас у невизнаній НКР наголошують, що "істотних змін в оперативно-тактичної ситуації немає". За словами представника НКР Саркісяна, вірменські підрозділи "припиняють всі атаки супротивника, завдаючи втрати в живій силі і техніці". "На даний момент по всіх напрямках лінії фронту поновилися бої", - додав Саркісян. У минулу ніч азербайджанська сторона застовувала безпрецедентну кількість особового складу і військової техніки в бойових діях на північному і південному напрямках лінії зіткнення, кажуть у Степанакерті.

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Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову звинуватив Туреччину в активній підтримці Азербайджану під час конфлікту в Карабаху. Про це він заявив у інтерв'ю французькій газеті Le Figaro. "Ми маємо докази", - сказав Пашинян, цитує інформагенція AFP. За словами вірменського прем'єра, в зоні конфлікту "застосовуються безпілотники і турецькі F-16 для бомбардування цивільних районів в Нагірному Карабаху". Раніше Єреван звинуватив Анкару в відправці сирійських найманців у зону конфлікту в Карабаху.

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Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР" оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнного стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

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Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

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