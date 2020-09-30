 Четверо журналістів поранені в Нагірному Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Четверо журналістів поранені в Нагірному Карабаху

Двоє французьких і двоє вірменських журналістів були поранені в охопленому боями Нагірному Карабаху. Франція спорядила літак, щоб забрати поранених працівників преси.

Нагірний Карабах

Неподалік від лінії фронту в Нагірному Карабаху

Двоє французьких і двоє вірменських журналістів були поранені під час боїв у Нагірному Карабаху в четвер, 1 жовтня. Наразі невідомо, наскільки тяжкі їхні поранення.

Французька газета Le Monde повідомила, що йдеться про її співробітників, яких поранили під час ранкового обстрілу міста Мартуні. У МЗС Вірменії заявили, що журналістів доправили до лікарні, та звинуватили в обстрілі Азербайджан, повідомляє інформагенція AP.

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Окрім того, вірменські органи влади повідомили, що інші двоє поранених журналістів - це оператор і репортер вірменських ЗМІ, та що вони теж постраждали під час обстрілу Мартуні. За цими даними, ще одному журналісту - з російського телеканалу "Дождь" - вдалося безпечно дістатися до бомбосховища.

Франція спорядила літак із медичним устаткуванням на борту, щоб забрати медійників. Про це повідомив президент Еммануель Макрон. Він підтвердив, що поранені французькі журналісти працюють на Le Monde.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня міноборони Азербайджану заявило про початок контрнаступальної операції на лінії зіткнення з Вірменією. Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, внаслідок яких загинули азербайджанські громадяни. Азербайджан оголосив про запровадження воєнного стану, а в окремих районах і містах комендантської години, а також часткової мобілізації. У свою чергу влада Вірменії та невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" оголосили про запровадження воєнного стану і мобілізацію. Відтоді в Нагірному Карабаху тривають бойові дії.

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