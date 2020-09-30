Макрон: У Нагірному Карабаху воюють джихадисти з Сирії

У збройному конфлікті в Нагірному Карабаху беруть участь сирійські джихадисти. Вони проникли туди через територію Туреччини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 1 жовтня, у Брюсселі. Це "дуже серйозний новий факт, який змінює ситуацію", - цитує Макрона інформагенція AFP.

У Москві також підтвердили інформацію про бойовиків із Близького Сходу в Нагірному Карабаху. "У нас є ці дані, це інформація, яка є в нашому розпорядженні", - заявила на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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30 вересня на сайті МЗС РФ оприлюднили повідомлення, що в зону нагірно-карабаського конфлікту "здійснюється перекидання бойовиків незаконних збройних формувань, зокрема з Сирії, Лівії, з метою безпосередньої участі в бойових діях".

Раніше Вірменія та Азербайджан звинувачували одне одного в залученні до бойових дій іноземних найманців. Єреван стверджував, що Туреччина переправила з Сирії 4000 ісламістів. Баку звинуватив Єреван у залученні до бойових дій етнічних вірмен із Сирії та інших країн Близького Сходу. При цьому обидві сторони відкидають ці звинувачення.

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Діалог без попередніх умов

Як повідомлялося, президенти РФ, США та Франції "якнайрішучіше" засудили ескалацію насилля на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху. Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили в четвер, 1 жовтня, пресслужби Кремля та Єлисейського палацу. Згадані три країни очолюють Мінську групу Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Лідери трьох держав вимагають від Баку та Єревана припинити бойові дії й поновити переговори за сприяння Мінської групи ОБСЄ.

Рада Безпеки ООН у вівторок, 29 вересня, закликала до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфликт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Початок воєнних дій 10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Війна та біженці Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Спірна територія Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагадування про війну У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Ескалація карабаського конфлікту На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Больові точки Нагірного Карабаху У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт? Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока. Автор: Наталія Позднякова

