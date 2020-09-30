Бої в Карабаху: загинули вже понад 630 вірменських військових

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) повідомило в п'ятницю, 16 жовтня, про 29 загиблих своїх військовослужбовців за останню добу. Всього з початку відновлення збройного протистояння у Нагірному Карабаху вірменська сторона втратила вбитими, за її даними, 633 військових. Також у Степанакерті та Єревані напередодні заявляли про 32 жертви серед цивільного населення.

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Баку від початку боїв не повідомляє про кількість загиблих серед азербайджанських військових, наводячи дані лише щодо цивільних жертв внаслідок обстрілів з вірменського боку. Генпрокуратура Азербайджану 16 жовтня заявила про чотирьох вбитих цивільних за останню добу. Таким чином, кількість загиблих, за даними Баку, зросла до 47 мирних жителів, поранені 222 особи, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Сторони конфлікту надалі повідомляють про бойові дії

Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою, сторони повідомляють про бойові дії та втрати противника у живій силі та техніці.

У міноборони Азербайджану запевнили 16 жовтня, що їхні війська "зберігають оперативну перевагу по всій лінії фронту". Натомість в оборонному відомстві Вірменії заявляють, що вдалося зупинили атаку азербайджанських військовослужбовців на північному напрямку фронту.

Минулого тижня Вірменія і Азербайджан після багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з 10 жовтня. Утім, того ж дня Вірменія та Азербайджан почали звинувачувати одне одного в порушенні домовленостей.

Нагадаємо, нове загострення військового протистояння в Нагірному Карабаху розпочалося 27 вересня.