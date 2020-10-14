Війна в Нагірному Карабаху: Пашинян закликав вірмен до зброї

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав вірменський народ до зброї задля здобуття прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту. Про це Пашинян розповів у середу, 21 жовтня, у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.

"Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. (…) Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини. За ефективної організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятного для нас дипломатичного рішення", - сказав Пашинян, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Керівник вірменського уряду також зазначив, що натепер Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху. "А це, ви розумієте, що означає", - пояснив Пашинян. "Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі, і, починаючи з цього етапу, ще дуже тривалий час не може мати дипломатичного вирішення. Всі подібні пропозиції повинні вважатися завершиними", - сказав Пашинян.

За його словами, Вірменія завжди заявляла про готовність вирішити проблему на основі взаємного компромісу. "Це означає, що можемо знизити свою планку вимог в ім'я вирішення проблеми, але за умови, що і протилежна сторона знизить свою планку. Але практика показала, що все, що прийнятно для Вірменії, більше неприйнятно для Азербайджану. Це свідчить про те, що вже безглуздо говорити про дипломатичне вирішення хоча б на даному етапі", - зазначив Пашинян.

Так само прем'єр-міністр Вірменії закликав всіх мерів вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, що перейдуть у розпорядження начальника головного штабу ЗС Вірменії. "Це - переломний момент", - сказав прем'єр Вірменії.

У НКР закликали готуватися до тривалої війни

Тим часом президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) Араік Арутюнян зі свого боку закликав населення готуватися до довгострокової війни. "З огляду на домагання противника, необхідно готуватися до довгострокових дій", ​​- сказав Арутюнян цього ж дня на робочій нараді.

Баку каже про прихильність мирному врегулюванню

Натомість керівництво Азербайджану наголосило, що Баку - прихильник мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Про це заявив помічник президента Азербайджану - керівник відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Ільхама Алієва Хікмет Гаджієв.

"Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту шляхом переговорів згідно з існуючою дорожньою картою відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві Гаджієва. Азербайджанський посадовець також додав, що "заяви прем'єр-міністра Вірменії про те, що "в конфлікту немає дипломатичного рішення", ще раз демонструє, що Вірменія абсолютно не зацікавлена ​​у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів", - зазначив він. Гаджієв стверджує, що "цією заявою саме керівництво Вірменії визнає, що метою Вірменії є окупація територій Азербайджану".

Нагадаємо, вранці 27 вересня міністерство оборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменського боку. Водночас Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки (НКР) з боку Азербайджану.

Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, попри дві зроблені спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я". Сторони конфлікту зазнають втрат у живій силі і техніці.