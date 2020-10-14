 Війна в Нагірному Карабаху: Пашинян закликав вірмен до зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Війна в Нагірному Карабаху: Пашинян закликав вірмен до зброї

Тільки зі зброєю в руках вірменський народ зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабахського конфлікту, вважає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Баку воліє натомість дипломатичного вирішення.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян (архівне фото)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав вірменський народ до зброї задля здобуття прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту. Про це Пашинян розповів у середу, 21 жовтня, у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.

"Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. (…) Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини. За ефективної організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятного для нас дипломатичного рішення", - сказав Пашинян, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Керівник вірменського уряду також зазначив, що натепер Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху. "А це, ви розумієте, що означає", - пояснив Пашинян. "Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі, і, починаючи з цього етапу, ще дуже тривалий час не може мати дипломатичного вирішення. Всі подібні пропозиції повинні вважатися завершиними", - сказав Пашинян.

Війна в Нагірному Карабаху

За його словами, Вірменія завжди заявляла про готовність вирішити проблему на основі взаємного компромісу. "Це означає, що можемо знизити свою планку вимог в ім'я вирішення проблеми, але за умови, що і протилежна сторона знизить свою планку. Але практика показала, що все, що прийнятно для Вірменії, більше неприйнятно для Азербайджану. Це свідчить про те, що вже безглуздо говорити про дипломатичне вирішення хоча б на даному етапі", - зазначив Пашинян.

Так само прем'єр-міністр Вірменії закликав всіх мерів вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, що перейдуть у розпорядження начальника головного штабу ЗС Вірменії. "Це - переломний момент", - сказав прем'єр Вірменії.

У НКР закликали готуватися до тривалої війни

Тим часом президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) Араік Арутюнян зі свого боку закликав населення готуватися до довгострокової війни. "З огляду на домагання противника, необхідно готуватися до довгострокових дій", ​​- сказав Арутюнян цього ж дня на робочій нараді.

Баку каже про прихильність мирному врегулюванню

Натомість керівництво Азербайджану наголосило, що Баку - прихильник мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Про це заявив помічник президента Азербайджану - керівник відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Ільхама Алієва Хікмет Гаджієв.

"Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту шляхом переговорів згідно з існуючою дорожньою картою відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві Гаджієва. Азербайджанський посадовець також додав, що "заяви прем'єр-міністра Вірменії про те, що "в конфлікту немає дипломатичного рішення", ще раз демонструє, що Вірменія абсолютно не зацікавлена ​​у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів", - зазначив він. Гаджієв стверджує, що "цією заявою саме керівництво Вірменії визнає, що метою Вірменії є окупація територій Азербайджану".

Нагадаємо, вранці 27 вересня міністерство оборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменського боку. Водночас Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки (НКР) з боку Азербайджану.

Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, попри дві зроблені спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я". Сторони конфлікту зазнають втрат у живій силі і техніці.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

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