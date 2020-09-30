 Єреван і Баку заявили про зрив перемир′я у Нагірному Карабасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

Єреван і Баку заявили про зрив перемир'я у Нагірному Карабасі

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у зриві гуманітарного перемир'я. У невизнаній НКР повідомляють про наступ азербайджанських військ.

Азербайджанський солдат поблизу міста Джебраїл

Азербайджанський солдат поблизу міста Джебраїл, контроль над яким Баку відновило внаслідок наступу у Нагірному Карабасі

Гуманітарне перемир'я, яке було оголошене у Нагірному Карабасі  з опівночі неділі, 18 жовтня, протрималося недовго. Майже одразу Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у зриві домовленостей.

У міністерстві оборони Вірменії заявили, що саме азербайджанська сторона вже за декілька хвилин після початку перемир'я порушила його. Про артилерійський обстріл, який розпочався майже одразу після опівночі, повідомила прессекретарка відомства Шушан Степанян.

Згодом у міністерстві оборони Азербайджану заявили, що упродовж ночі вірменські збройні сили з мінометів та артилерії обстріляли місто Джебраїл, а також села Джебраїльського району. При цьому у відомстві зазначили, що азербайджанські військові вдалися до "адекватних дій у відповідь".

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У НКР кажуть про наступ Азербайджану

Міністерство оборони самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) вранці 18 жовтня заявило про початок наступу азербайджанських сил на південному напрямку фронту. Згідно з повідомленням, атака розпочалася о 7:20 ранку поблизу кордону з Іраном.

У відомстві стверджують що метою наступу противника є зайняття вигідних позицій. "Обидві сторони несуть втрати, є загиблі й поранені", - повідомило міноборони НКР, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Баку одразу казав про тимчасове перемир'я

Напередодні стало відомо, що Вірменія і Азербайджан домовилися оголосити гуманітарне перемир'я у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Про готовність дотримуватися домовленості заявили не лише у Єревані і Баку, але й столиці НКР Степанакерті.

Прессекретарка МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва в ефірі телеканалу CNN Turk заявила, що метою гуманітарного перемир'я є лише обмін полоненими та тілами загиблих. "Це - не кінець війни. Перемир'я в жодному разі не варто коментувати як припинення звільнення наших земель", - пояснила вона.

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