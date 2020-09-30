 В Азербайджані внаслідок ракетного обстрілу загинули 13 цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

В Азербайджані внаслідок ракетного обстрілу загинули 13 цивільних

У Генпрокуратурі Азербайджана заявили, що під час обстрілу вірменською армією міста Гянджа ракети влучили у два житлових квартали. За даними МНС країни, загинули 13 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці рактеного обстрілу в азербайджанському місті Гянджа

Пошуково-рятувальні роботи на місці рактеного обстрілу в азербайджанському місті Гянджа

Генеральна прокуратура Азербайджану заявила про ракетний обстріл збройними силами Вірменії другого за населенням міста країни Гянджа. Обстріл було здійснено у ніч на суботу, 17 жовтня, ракети влучили у два житлових квартали. За даними міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Азербайджану, внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 52 особи отримали поранення.На місці руйнувань тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомляє агентство "Інтерфакс-Азербайджан".

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У Баку кажуть, що Вірменія використала ОТРК "Ельбрус"

Раніше в Баку повідомляли про ракетний обстріл двох міст: Гянджа та Мінгечевір. У той час як ракети, що були випущені по Мінгечевіру, вдалося перехопити протиповітряній обороні Азербайджану, в Гянджу дві ракети влучили. Обидві - у житлові квартали. Зазначалося, що всього постраждали 20 будинків, п'ять з них були зруйновані повністю.

У Баку заявляють, що вірменська армія використала для обстрілу оперативно-тактичний ракетний комплекс "Ельбрус", відомий на Заході під кодовою назвою SCUD. Єреван поки що не прокоментував звинувачення азербайджанської сторони.

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У НКР заявили про загибель 34 цивільних

Напередодні міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) повідомило про загибель 29 військових протягом однієї доби. Загальна кількість жертв серед військових НКР від початку загострення протистояння із Азербайджаном сягнула 633 осіб. Також, за даними Степанакерта та Єревана, з вірменської сторони під час конфлікту загинули вже 34 цивільні особи.

Своєю чергою у Азербайджані не наводять офіційних даних про жертви серед військових, інформуючи лише про жертви серед цивільного населення. Напередодні у азербайджанській Генпрокуратурі заявляли про 47 загиблих цивільних осіб. Таким чином, разом з жертвами обстрілу міста Гянджа, кількість загиблих сягнула вже щонайменше 60 людей.

Три тижні нового загострення у Нагірному Карабаху

Активне збройне протистояння у Нагірному Карабаху відновилося 27 вересня. Влада НКР вже визнала, що в ході цього конфлікту втратила контроль над низкою населених пунктів.

Минулого тижня після переговорів у Москві Вірменія та Азербайджан заявили про домовленість припинити вогонь з 10 жовтня. Однак майже одразу і Єреван, і Баку звинуватили одне одного в порушенні цієї угоди.

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