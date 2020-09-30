Євросоюз засуджує порушення перемир'я в Нагірному Карабасі

Євросоюз привітав досягнення домовленостей між Вірменією та Азербайджаном про перемир'я в Нагірному Карабасі, але розкритикував його недотримання. Про це у неділю, 18 жовтня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
"ЄС разом з тим жалкує, що порушення тривають, і повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабасі і навколо нього. Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран", - йдеться в його заяві.
Він наголосив, що "населення Нагірного Карабаху вже зазнало надмірних страждань". "В цілому конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення. ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не походили", - зазначив Боррель.
Він повідомив, що у неділю розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб переконати їх в тому, що припинення вогню має бути беззастережним і суворо дотримуватися обома сторонами. "Я також підкреслив, що атаки проти мирних жителів повинні бути негайно припинені. Їх не можна виправдати. Я повторив, що ЄС як і раніше готовий підтримати сторони і ОБСЄ в довгостроковому врегулюванні конфлікту", - повідомив він.
Обидві сторони заявили про порушення перемир'я
Напередодні стало відомо, що Вірменія і Азербайджан домовилися оголосити гуманітарне перемир'я у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі з 18 жовтня. Про готовність дотримуватися домовленості заявили не лише у Єревані і Баку, але й столиці невизнаної НКР Степанакерті. При цьому речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що метою гуманітарного перемир'я є лише обмін полоненими та тілами загиблих.
Перемир'я було порушено вже наступного дня. У міністерстві оборони Вірменії заявили, що саме азербайджанська сторона вже за декілька хвилин після початку перемир'я порушила його. Своєю чергою у міністерстві оборони Азербайджану заявили, що упродовж ночі вірменські збройні сили з мінометів та артилерії обстріляли місто Джебраїл, а також села Джебраїлського району. При цьому у відомстві зазначили, що азербайджанські військові вдалися до "адекватних дій у відповідь".
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфлікт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
-
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова