 Євросоюз засуджує порушення перемир′я в Нагірному Карабасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

Євросоюз засуджує порушення перемир'я в Нагірному Карабасі

Брюссель засудив порушення перемир'я в Нагірному Карабасі, про яке напередодні домовились Вірменія та Азербайджан. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель знов закликав припинити атаки проти цивільних.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Євросоюз привітав досягнення домовленостей між Вірменією та Азербайджаном про перемир'я в Нагірному Карабасі, але розкритикував його недотримання. Про це у неділю, 18 жовтня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"ЄС разом з тим жалкує, що порушення тривають, і повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабасі і навколо нього. Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран", - йдеться в його заяві.

Він наголосив, що "населення Нагірного Карабаху вже зазнало надмірних страждань". "В цілому конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення. ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не походили", - зазначив Боррель.

Він повідомив, що у неділю розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб переконати їх в тому, що припинення вогню має бути беззастережним і суворо дотримуватися обома сторонами. "Я також підкреслив, що атаки проти мирних жителів повинні бути негайно припинені. Їх не можна виправдати. Я повторив, що ЄС як і раніше готовий підтримати сторони і ОБСЄ в довгостроковому врегулюванні конфлікту", - повідомив він.

Обидві сторони заявили про порушення перемир'я

Напередодні стало відомо, що Вірменія і Азербайджан домовилися оголосити гуманітарне перемир'я у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі з 18 жовтня. Про готовність дотримуватися домовленості заявили не лише у Єревані і Баку, але й столиці невизнаної НКР Степанакерті. При цьому речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що метою гуманітарного перемир'я є лише обмін полоненими та тілами загиблих.

Перемир'я було порушено вже наступного дня. У міністерстві оборони Вірменії заявили, що саме азербайджанська сторона вже за декілька хвилин після початку перемир'я порушила його. Своєю чергою у міністерстві оборони Азербайджану заявили, що упродовж ночі вірменські збройні сили з мінометів та артилерії обстріляли місто Джебраїл, а також села Джебраїлського району. При цьому у відомстві зазначили, що азербайджанські військові вдалися до "адекватних дій у відповідь".

Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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