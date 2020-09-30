Євросоюз засуджує порушення перемир'я в Нагірному Карабасі

Євросоюз привітав досягнення домовленостей між Вірменією та Азербайджаном про перемир'я в Нагірному Карабасі, але розкритикував його недотримання. Про це у неділю, 18 жовтня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"ЄС разом з тим жалкує, що порушення тривають, і повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабасі і навколо нього. Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран", - йдеться в його заяві.

Він наголосив, що "населення Нагірного Карабаху вже зазнало надмірних страждань". "В цілому конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення. ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не походили", - зазначив Боррель.

Він повідомив, що у неділю розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб переконати їх в тому, що припинення вогню має бути беззастережним і суворо дотримуватися обома сторонами. "Я також підкреслив, що атаки проти мирних жителів повинні бути негайно припинені. Їх не можна виправдати. Я повторив, що ЄС як і раніше готовий підтримати сторони і ОБСЄ в довгостроковому врегулюванні конфлікту", - повідомив він.

Обидві сторони заявили про порушення перемир'я

Напередодні стало відомо, що Вірменія і Азербайджан домовилися оголосити гуманітарне перемир'я у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі з 18 жовтня. Про готовність дотримуватися домовленості заявили не лише у Єревані і Баку, але й столиці невизнаної НКР Степанакерті. При цьому речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що метою гуманітарного перемир'я є лише обмін полоненими та тілами загиблих.

Перемир'я було порушено вже наступного дня. У міністерстві оборони Вірменії заявили, що саме азербайджанська сторона вже за декілька хвилин після початку перемир'я порушила його. Своєю чергою у міністерстві оборони Азербайджану заявили, що упродовж ночі вірменські збройні сили з мінометів та артилерії обстріляли місто Джебраїл, а також села Джебраїлського району. При цьому у відомстві зазначили, що азербайджанські військові вдалися до "адекватних дій у відповідь".

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