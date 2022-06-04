 В Єревані 50 людей постраждали у сутичках опозиції з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2022

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Новини

В Єревані 50 людей постраждали у сутичках опозиції з поліцією

Зіткнення між прихильниками опозиції та поліцією сталися біля резиденції прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Затримано 11 людей.

Сутички між прихильниками опозиції та поліцією у Єревані

Сутички між прихильниками опозиції та поліцією у Єревані

У Єревані внаслідок сутичок між прихильниками опозиції та поліцією госпіталізували 50 людей, повідомило у п'ятницю, 3 червня, міністерство охорони здоров'я Вірменії. Серед них 34 - поліцейські та 16 - цивільні, йдеться у повідомленні. За даними відомства, один потерпілий перебуває у тяжкому стані, його оперують. Іншим надали первинну медичну допомогу.

Сутички між активістами та правоохоронцями сталися біля комплексу урядових дач у центрі Єревана, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Вірменська поліція повідомила, що затримано 11 людей, порушено кримінальні справи. За офіційними повідомленнями, затримані чинили опір правоохоронцям, а також кидали у них пляшки, каміння та металеві предмети.

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Нова хвиля антиурядових протестів у Єревані

Антиурядові протести, організовані парламентською опозицією та низкою опозиційних груп, тривають у Єревані з 17 квітня. Вони почалися після промови прем'єр-міністра Пашиняна у парламенті, де глава уряду виступив з ініціативою "понизити планку у питанні статусу Карабаху" та закликав підписати мирну угоду з Азербайджаном.

30 квітня ексглава Служби національної безпеки (СНБ) Артур Ванецян, якого раніше затримували за підозрою у замаху на Пашиняна та узурпацію влади, заявив про об'єднання всіх опозиційних сил навколо вимоги про відставку глави уряду. За словами Ванецяна, у разі приходу опозиції до влади буде вжито заходів щодо припинення "односторонніх поступок" Азербайджану та поглиблено відносини з Росією. 

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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