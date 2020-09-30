У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

Влада в Баку та Єревані погодила підготовку мирного договору між двома країнами, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловили "бажання швидко просуватися до мирної угоди" та домовились доручити її підготовку міністрам закордонних справ, зазначається в опублікованій у ніч на четвер, 7 квітня, заяві Євроради за підсумками зустрічі Мішеля з лідерами двох держав у Брюсселі.

Одночасно повідомляється, що до кінця квітня буде скликана спільна прикордонна комісія для делімітації та демаркації кордону, а також для забезпечення стабільності й безпеки прикордонних районів. Сторони також підтвердили необхідність повного дотримання положень тристоронньої заяви від 9-10 листопада 2020 року.

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Необхідність зусиль для подолання напруженості

Мішель підтвердив відданість ЄС поглибленню співпраці з Вірменією та Азербайджаном і необхідність спільних зусиль для подолання напруженості, створення "безпечного, стабільного, мирного та процвітаючого Південного Кавказу на благо всіх людей, які живуть у регіоні".

Він також закликав до повного і якнайшвидшого врегулювання всіх невирішених гуманітарних питань, у тому числі "звільнення затриманих, що залишилися, і всебічного вирішення проблеми зниклих безвісти", підкресливши підтримку ЄС у цьому питанні.

Президент Євроради заявив про "важливість гуманітарних жестів з обох сторін для зміцнення довіри та мирного співіснування". "ЄС продовжить підтримувати заходи щодо зміцнення довіри між Азербайджаном і Вірменією, а також гуманітарні зусилля щодо розмінування, у тому числі шляхом надання експертних консультацій та збільшення фінансової допомоги, допомоги потерпілому від конфлікту населенню, реабілітації та реконструкції", - зазначив він.

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Відновлення комунікацій між країнами

Алієв і Пашинян також обговорили відновлення комунікаційної інфраструктури між Азербайджаном і Вірменією, а також на Південному Кавказі загалом. "Президент Мішель привітав кроки щодо відновлення залізничних колій, закликавши Вірменію та Азербайджан також знайти ефективні рішення для відновлення дорожніх сполучень. ЄС готовий підтримати розвиток каналів зв'язку", - наголошується в заяві.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року з початком там активних бойових дій. 9 листопада того ж року Алієв, Пашинян і президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, внаслідок чого збройні дії у зоні конфлікту були повністю припинені. Документ передбачав, що азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, низка районів перейшла під контроль Баку, а вздовж лінії дотику та коридору, що з'єднує Карабах із Вірменією, дислокувався миротворчий контингент РФ. При цьому повного врегулювання конфлікту поки що досягти не вдається.

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