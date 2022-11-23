ISW: Росія може інсценувати напад України на Бєлгород

В американському Інституті вивчення війни переконані, що Росія прагне інсценувати напад України на Бєлгородську область. Це абсурдно і має на меті залякати широку громадськість для підтримки війни, зазначили аналітики.

Росія створює інформаційні умови для інсценування нападу України на Бєлгородську область, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в ніч на середу, 23 листопада.

На думку аналітиків, таким чином росіяни намагаються відновити громадську підтримку війни проти України. "Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоби мінімізувати загрозу українського нападу", - йдеться в щоденному звіті ISW.

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В ISW нагадують, що тим часом губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив кадри з будівництва на кордоні з Україною так званої "Засічної лінії" (лінія укріплень, яку зводили ще в XVII столітті. - Ред.).

В інституті зазначають, що підтримка вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач. Експерти переконані, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область РФ є абсурдними, і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни. "Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", - пояснили в ISW.

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Виснаження арсеналу ракет РФ

Аналітики інституту також зазначають, що Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточних ракет, "але ймовірно, найближчим часом все ж здатна завдати масованої атаки по критичній інфраструктурі України". За їхніми даними, з поповненням арсеналу систем високоточної зброї, зокрема й іранських ракет, у РФ є проблеми. ISW посилається на речника командування повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, який 21 листопада заявив, що дипломатичні зусилля, переговори чи вплив інших країн могли вплинути на здатність або готовність Ірану постачати Росії балістичні ракети.

Також, за словами Ігната, Росії не вистачає компонентів, вироблених за кордоном, аби забезпечити виробництво необхідної кількості ракет для атак проти української інфраструктури.

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