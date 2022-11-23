  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Кельтські золоті монети з Манхінга
Кельтські золоті монети з МанхінгаФото: picture-alliance/dpa/F. Mächler
КультураНімеччина

З німецького музею викрали золоті монети на мільйони євро

Олександр Дельфінов | Олександр Куницький
2 год. тому

Грабіжники викрали головну цінність Кельтсько-римського музею в Баварії - 483 золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери.

https://p.dw.com/p/4JvZt

Невідомі грабіжники зуміли проникнути до Кельтсько-римського музею в місті Манхінг у Баварії та викрали звідти найцінніший експонат - 483 золоті монети, вартість яких оцінюється у багато мільйонів євро. Про це повідомили 22 листопада у Земельному відомстві в кримінальних справах Баварії, що веде розслідування.

За даними поліції, йдеться про найбільший золотий скарб кельтського походження, знайдений у XX столітті. Монети загальною вагою близько чотирьох кілограмів виявили в 1999 році на розкопках Манхінзького опіду - кельтського міста-фортеці періоду Римської імперії. Вони датовані приблизно 100 роком до нашої ери.

"Втрата кельтського скарбу - це катастрофа. Золоті монети як свідчення нашої історії - незамінні", - заявив міністр з науки та мистецтва Баварії Маркус Блюме (Markus Blume).

Читайте також: Як індіанці з Мічигану змусили німецький музей віддати їм скальп

Великі крадіжки у музеях Німеччини

Розкопки на Манхінзькому опіді раніше вже привертали увагу кримінального світу. Лише в травні цього року "чорні археологи" здійснили 140 незаконних розкопок на його території. Експерти припускають, що вони шукали об'єкти кельтського періоду за допомогою ґрунтових зондів у той час, коли справжні археологи мали вихідні. Чи вдалося їм щось знайти та винести звідти, залишилося невідомим.

Проте злодіям неодноразово вдавалося виносити найцінніші музейні експонати в Німеччині. У 2019 році зі скарбниці "Зелене склепіння" у Дрездені, одного з найвідоміших музеїв Німеччини, викрали старовинні твори мистецтва та коштовності, вартість яких оцінюється в мільярд євро. У січні 2022 року на лаві підсудних опинилися шестеро обвинувачених, але про місцезнаходження цінностей досі немає жодної інформації.

У березні 2017 року з берлінського музею Боде викрали золоту монету вагою 100 кілограмів під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети II. Вартість монети оцінюється в 3,75 мільйона євро. Злочинців зрештою спіймали, але саму монету не знайшли.

Читайте також: Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники на місці удару по Запоріжжю

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжі

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Відключення електроенергії змінило побут українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Суспільство2 год. тому
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія16 год. тому
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка16 год. тому
Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, жовтень 2019 року

Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії

Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії

Політика19 год. тому
Проросійська демонстрація у Берліні

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Панорама21 год. тому
Жінки та чоловіки у центрі прийому біженців з України в аеропорту Берлін-Тегель

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Суспільство24 год. тому
На головну сторінку