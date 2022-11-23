З німецького музею викрали золоті монети на мільйони євро

Невідомі грабіжники зуміли проникнути до Кельтсько-римського музею в місті Манхінг у Баварії та викрали звідти найцінніший експонат - 483 золоті монети, вартість яких оцінюється у багато мільйонів євро. Про це повідомили 22 листопада у Земельному відомстві в кримінальних справах Баварії, що веде розслідування.

За даними поліції, йдеться про найбільший золотий скарб кельтського походження, знайдений у XX столітті. Монети загальною вагою близько чотирьох кілограмів виявили в 1999 році на розкопках Манхінзького опіду - кельтського міста-фортеці періоду Римської імперії. Вони датовані приблизно 100 роком до нашої ери.

"Втрата кельтського скарбу - це катастрофа. Золоті монети як свідчення нашої історії - незамінні", - заявив міністр з науки та мистецтва Баварії Маркус Блюме (Markus Blume).

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Великі крадіжки у музеях Німеччини

Розкопки на Манхінзькому опіді раніше вже привертали увагу кримінального світу. Лише в травні цього року "чорні археологи" здійснили 140 незаконних розкопок на його території. Експерти припускають, що вони шукали об'єкти кельтського періоду за допомогою ґрунтових зондів у той час, коли справжні археологи мали вихідні. Чи вдалося їм щось знайти та винести звідти, залишилося невідомим.

Проте злодіям неодноразово вдавалося виносити найцінніші музейні експонати в Німеччині. У 2019 році зі скарбниці "Зелене склепіння" у Дрездені, одного з найвідоміших музеїв Німеччини, викрали старовинні твори мистецтва та коштовності, вартість яких оцінюється в мільярд євро. У січні 2022 року на лаві підсудних опинилися шестеро обвинувачених, але про місцезнаходження цінностей досі немає жодної інформації.

У березні 2017 року з берлінського музею Боде викрали золоту монету вагою 100 кілограмів під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети II. Вартість монети оцінюється в 3,75 мільйона євро. Злочинців зрештою спіймали, але саму монету не знайшли.

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