Пограбування на мільярд: слідчі ФРН встановили ще чотирьох підозрюваних

Слідчі встановили особи ще чотирьох підозрюваних у справі про зухвале пограбування однієї з найбільших в Європі колекцій старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) у Дрездені. Про це в четвер, 8 липня, повідомили в поліції міста.

За даними правоохоронців, йдеться про чотирьох чоловіків у віці 24-37 років. Вони перебувають під слідством за підозрою в пособництві крадіжці, вчиненій групою осіб.

Підозрювані, імовірно, брали участь у підготовці пограбування в листопаді 2019 року і за день до злочину відвідали скарбницю та переказали низку даних виконавцям злочину. За даними правоохоронців, нині йдеться про первинні підозри і з'ясовується, чи можуть бути висунуті "обґрунтовані підозри".

Чоловіків вдалося ідентифікувати після розшуку з залученням громадськості.

Пограбування на мільярд євро

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року зловмисники пограбували знамениту колекцію коштовностей "Зелене склепіння". Вони підпалили електричний щиток, який забезпечував електрикою цей та інші державні музеї у Дрездені, і проникли в приміщення. Там вони викрали кілька ювелірних прикрас, дорогоцінних ґудзиків і шпагу, інкрустовану діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро.

За інформацію, яка мала б допомогти викрити грабіжників і знайти викрадені скарби, була встановлена ​​нагорода в півмільйона євро.

За цей час у зв'язку з пограбуванням затримали п'ятьох чоловіків, вони усі перебувають під вартою. Прокуратура Дрездена звинувачує їх в груповий крадіжці з обтяжуючими обставинами і підпалі.