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Зелене склепіння

Зелене склепіння - музей коштовностей у Дрездені. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелене склепіння".

Музей "Зелене склепіння", що у Дрездені, містить колекцію коштовностей, які свого часу належали князівській скарбниці Веттінів. Колекція коштовностей охополює період від ренесансу до класицизму. 2019-го року на музей "Зелене склепіння" зловмисники вчинили зухвалу крадіжку. Вони підпалили електричний щиток, який забезпечував електрикою "Зелене склепіння" та інші державні музеї у Дрездені, проникли в музей. Із "Зеленого склепіння" зникла низка ювелірних прикрас, дорогоцінні ґудзики, інкрустована діамантами шпага. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пограбування на мільярд: слідчі ФРН встановили ще чотирьох підозрюваних

Пограбування на мільярд: слідчі ФРН встановили ще чотирьох підозрюваних 08.07.2021

Четверо чоловіків віком 24-37 років можуть бути причетні до пограбування найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" у Дрездені.
Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного 15.12.2020

За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.
У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені

У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені 17.11.2020

У спецоперації в Берліні взяли участь понад 1600 співробітників поліції. Вони провели 18 обшуків, зокрема, у 10 квартирах, гаражах і автомобілях.
Пограбування музею в Дрездені: оголошено винагороду в півмільйона євро

Пограбування музею в Дрездені: оголошено винагороду в півмільйона євро 28.11.2019

Слідство обіцяє винагороду за інформацію, яка допоможе в розслідуванні крадіжки коштовностей зі скарбниці "Зелене склепіння". Поліція вважає, що злочин був скоєний бандою зловмисників.
Пограбування музею у Дрездені: поліція розповіла деталі

Пограбування музею у Дрездені: поліція розповіла деталі 25.11.2019

Скарбницю "Зелене склепіння", за попередніми даними, пограбували двоє людей, які залізли у приміщення через вікно. Деякі прикраси, які спершу вважали зниклими, знайшли на місці злочину.
Найгучніші музейні крадіжки Європи (фотогалерея)

Найгучніші музейні крадіжки Європи (фотогалерея) 25.11.2019

Крадіжка в музеї "Зелене склепіння" в Дрездені - не перша в Європі та й у Німеччині за останні роки. Більшість вкраденого вдалося повернути, дещо навіть з України. Подробиці - у добірці DW.
Найгучніші музейні крадіжки Європи

Найгучніші музейні крадіжки Європи 25.11.2019

Крадіжка в музеї "Зелене склепіння" в Дрездені - не перша в Європі та й у Німеччині за останні роки. Більшість вкраденого вдалося повернути, дещо навіть з України. Подробиці - у добірці DW.
Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро

Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро 25.11.2019

Невідомі пограбували всесвітньо відому музейну скарбницю "Зелене склепіння" у Дрездені. Викрадено три діамантові гарнітури.