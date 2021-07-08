Зелене склепіння - музей коштовностей у Дрездені. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелене склепіння".

Музей "Зелене склепіння", що у Дрездені, містить колекцію коштовностей, які свого часу належали князівській скарбниці Веттінів. Колекція коштовностей охополює період від ренесансу до класицизму. 2019-го року на музей "Зелене склепіння" зловмисники вчинили зухвалу крадіжку. Вони підпалили електричний щиток, який забезпечував електрикою "Зелене склепіння" та інші державні музеї у Дрездені, проникли в музей. Із "Зеленого склепіння" зникла низка ювелірних прикрас, дорогоцінні ґудзики, інкрустована діамантами шпага. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.