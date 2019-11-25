У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені

Майже рік після сенсаційного пограбування найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) у Дрездені поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомила поліція федеральної землі Саксонія у соцмережі Twitter.
У спецоперації, яку провели в Берліні, брали участь більше 1600 співробітників поліції. Всього вони обшукали 18 об'єктів, серед яких 10 квартир, а також гаражі та автомобілі.
Прокуратура Дрездена підозрює, що затримані у складі злочинної групи здійснили крадіжку минулого року. Ще їх підозрюють у двох підпалах. Усі затримані є громадянами Німеччини.
Спецоперація поліції у Берліні
Мета спецоперації - затримання підозрюваних і пошук "викрадених творів мистецтва, а також доказів, таких як носії інформації, одяг і інструменти", пояснили у поліції.
Крадіжка зі скарбниці "Зелене склепіння"
Нагадаємо, 25 листопада 2019 року був підпалений електричний щиток, який забезпечував електрикою "Зелене склепіння" та інші державні музеї у Дрездені. Після цього зловмисники розрізали ґрати на вікні й залізли через нього в музей. Далі вони розбили сокирою вітрину з коштовностями. Згідно зі свідченнями, грабіжники втекли з місця злочину на автомобілі Audi A6. Таке ж авто пізніше було підпалене на одній з підземних стоянок за кілька кілометрів від центру Дрездена.
Одна з викрадених прикрас - діамантовий еполет XVIII століття
Усього зловмисники викрали кілька ювелірних прикрас, дорогоцінних ґудзиків і шпагу, інкрустовану діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро.
У січні ізраїльська охоронна фірма CGI повідомила, що отримала кілька листів з пропозицією купити діамант "Саксонський білий" вагою 49,84 карата і зірку польського Ордена Білого Орла XVIII століття з діамантами та рубінами, які були викрадені із дрезденської скарбниці. Імовірні грабіжники вимагали робити виплати у біткоїнах.
Журналістам німецької медіакомпаніії MDR також вдалося поспілкуватися із крадіями. Останні запропонували журналістам купити викрадені прикраси.
Крім того, зловмисники погрожували знищити твори мистецтва для подальшого продажу їхніх частин. "Скоро ми виріжемо діаманти і знову їх відшліфуємо", - цитує листування MDR. Медіакомпанія передала всі листи до поліції.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік
У ніч на понеділок, 25 листопада, у німецькому Дрездені пограбували музей "Зелене склепіння". Метою грабіжників була вітрина з трьома дорогоцінними діамантовими гарнітурами. Головна шкода полягає не у вартості вкраденого, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас, повідомило керівництво музею. Видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Музей Боде, Берлін, 2017 рік
Наприкінці березня 2017 року зловмисники вкрали одну з п'ятьох канадських золотих монет номіналом один мільйон доларів. Монета виготовлена з чистого золота та має вагу 100 кілограмів, діаметр 53 сантиметри та товщину три сантиметри. 2018 року прокуратура висунула звинувачення чотирьом чоловікам у зв'язку з крадіжкою. Саму монету досі так і не знайшли.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік
У листопаді 2015 року група озброєних людей викрала 17 картин епохи ренесансу і бароко з музею "Кастельвеккіо" в італійській Вероні. Загальну вартість творів оцінювали в 15 мільйонів євро. Роботи, зокрема Пітера Пауля Рубенса і Тінторетто, зрештою знайшли в Україні й передали назад у музей. На фото знахідку в травні 2016 року розглядає тодішній президент України Петро Порошенко.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік
"Хлопчик у червоному жилеті" Поля Сезанна - один із чотирьох творів загальною вартістю 180 мільйонів франків, які були викрадені озброєними чоловіками з Колекції Бюрле в швейцарському Цюриху в лютому 2008 року. Картини, серед яких були й роботи Клода Моне та Вінсента ван Гога, знайшли чотири роки потому. Крадіїв засудили до семи років в'язниці.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Музей Мунка, Осло, 2004 рік
У серпні 2004 група озброєних злочинців пограбувала музей Едварда Мунка в норвезькій столиці Осло, вкравши одну з версій всесвітньо відомої картини "Крик" та твір "Мадонна". Загальну вартість їх тоді оцінили в 90 мільйонів євро. Обидві картини знайшли, злодіїв засудили до багаторічного ув'язнення.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Музей групи "Міст", Берлін, 2002 рік
У квітні 2002 року з музею мистецької групи "Міст" (Brücke) в Берліні вкрали дев'ять картин відомих експресіоністів загальною вартістю близько 3,6 мільйона євро. Лише за кілька тижнів роботи художників, серед яких Еміль Нольде та Макс Пехштайн (на фото його робота "Молода дівчина"), знайшли. Крадіїв засудили до максимально п'яти з половиною років за ґратами.
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Найгучніші музейні крадіжки Європи
Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік
Ця картина німецького митця епохи романтизму Каспара Давіда Фрідріха - один із трьох творів, які викрали з франкфуртської галереї мистецтв Ширн у липні 1994 року разом з двома роботами англійця Вільяма Тернера. Їхню вартість тоді оцінювали в 70 мільйонів німецьких марок. Роками пізніше картини вдалося знайти. Крадії отримали до 11 років ув'язнення. Замовники злочину досі невідомі.
Автор: Данило Білик