Що відомо про знайдені скарби з музею "Зелене склепіння"

У Берліні поліції вдалося повернути 31 предмет, викрадений зі скарбниці "Зелене склепіння" у Дрездені у 2019 році. Як це сталося і що буде далі з поверненими прикрасами?

"Справжнім різдвяним дивом" назвала директорка Державних мистецьких зборів Дрездена Маріон Акерман (Marion Ackermann) повідомлення про те, що німецьким поліцейським вдалося виявити значну частину предметів, викрадених у 2019 році з дрезденської скарбниці "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe).

Як викрадені предмети потрапили до рук поліції?

Подробиці операції, яку провела створена для розслідування крадіжки спецгрупа "Еполет" за підтримки управління кримінальної поліції федеральної землі Саксонія, досі не озвучено. Як зазначається в заяві прокуратури Дрездена, поверненню частини скарбів "передували попередні переговори між адвокатами (підсудних. - Ред.) і прокуратурою за участі суду про можливу угоду про визнання винуватості та повернення предметів із награбованого, що залишилися".

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За інформацією німецького ЗМІ Spiegel TV, скарби було передано в адвокатській конторі на заході Берліна. У прокуратурі заявили, що подальшу інформацію не розголошуватимуть до наступного судового засідання у справі про крадіжку зі скарбниці, яке відбудеться у вівторок, 20 грудня. За інформацією, отриманою Spiegel TV з адвокатських кіл, четверо підсудних мають намір виступити із особистими заявами.

Що вдалося повернути?

Перший огляд виявлених скарбів виявив 31 окремий предмет, включаючи цілі ювелірні вироби, такі як прикраса для капелюха, а також нагрудна зірка польського Ордена Білого Орла з діамантового набору.

Це лише частина вкрадених із "Зеленого склепіння" експонатів

З іншого боку, зникли два найцінніші експонати - еполет зі знаменитим "Саксонським білим", діамантом вагою 50 карат, пошкодженим під час грабунку, а також Великий нагрудний бант королеви Амалії Августи, прикрашений майже 700 діамантами.

Коли і як експонати вкрали зі скарбниці?

Злочин готувався з особливою ретельністю. Грабіжникам заздалегідь вдалося підпиляти віконні ґрати і непомітно повернути відпилені сегменти назад, посадивши їх на клей. Під час самої крадіжки у Дрездені 25 листопада 2019 року це дозволило викрадачам значно простіше продертися всередину будівлі.

Вони, за даними прокуратури, влаштували спалах трансформатора, через що було відключено сигналізацію, потім зняли ґрати з вікна і продерлися в скарбницю, розбили молотками вітрини і викрали барокові прикраси із золота з діамантами та іншим дорогоцінним камінням. Загалом ідеться про майже два десятки ювелірних виробів із більш ніж 4000 діамантів із трьох найцінніших ювелірних комплектів у стилі бароко XVIII століття.

На те, що злодіїв цікавили не коштовності загалом, а лише діаманти, вказують їхні дії, зафіксовані камерами спостереження. У великому поспіху грабіжники виривали коштовності із розтрощених вітрин, розбивши при цьому кілька предметів. Срібні оправи ламалися, діаманти падали на підлогу, предмети застрягали в оббитих оксамитом вітринах зокрема й тому, що були закріплені ліскою.

Пізніше слідчі оцінили страхову вартість викраденого у 113,8 мільйона євро. Однак художньо-історична цінність у багато разів вища за цю суму, оскільки подібні скарби колись були лише при французькому дворі, де вони, на відміну від Саксонії, не збереглися повністю.

Як шукали вкрадене?

За інформацію, яка мала допомогти зловити грабіжників і знайти викрадені скарби, було встановлено нагороду у пів мільйона євро.

У січні 2020 року ізраїльська охоронна фірма CGI повідомила, що отримала кілька листів із пропозицією купити діамант "Саксонський білий" вагою 49,84 карата та зірку польського Ордена Білого Орла XVIII століття з діамантами та рубінами, вкрадені з дрезденської скарбниці. Імовірні грабіжники вимагали оплату в біткоїнах.

Відвідувачка "Зеленого склепіння" після крадіжки прикрас із вітрин Фото: Oliver Killig/ZB/dpa/picture alliance

З викрадачами, судячи з усього, також вдалося зв'язатися журналістам німецької медіакомпанії MDR, які отримали пропозицію купити викрадені прикраси. Крім того, автори листів погрожували пошкодити витвори мистецтва, щоби далі їх продати. "Скоро ми виріжемо діаманти і наново їх обгранкуємо", - цитувала MDR листування. Медіакомпанія передала всі листи поліції. Але розвитку цей сюжет не мав.

Крім того, у грудні 2021 року 54-річний житель Нідерландів, що представився торговцем діамантами, зв'язався з приватним детективом, який спеціалізувався на пошуку предметів мистецтва, і розповів, що йому за 40 тисяч євро нібито запропонували купити дорогоцінну орденську зірку. Надана нідерландцем інформація спочатку звучала настільки правдоподібно, що наприкінці грудня 2021 року представники Державних художніх зібрань Дрездена (до яких входить "Зелене склепіння") та детектив провели з ним зустріч та передали йому гроші для викупу ордена. Та чоловік виявився шахраєм та успішно втік.

Пізніше, однак, звинуваченого в комерційному шахрайстві нідерландця затримали та передали Німеччині. Про нього відомо, що він уже мав судимість у Нідерландах і перебував під вартою за іншими звинуваченнями.

Хто зрештою опинився на лаві підсудних?

З кінця січня у земельному суді Дрездена триває процес у справі шістьох молодих людей віком від 23 до 28 років. Його розглядає судова колегія у кримінальних справах неповнолітніх, оскільки двом із підсудних на момент крадіжки в музеї не виповнилося 21 рік. Усі підсудні, за даними слідства, входили до відомого берлінського злочинного клану Реммо та мають надзвичайно багате кримінальне минуле.

Процес у справі про крадіжку в "Зеленому склепінні" в серпні 2022 Фото: JENS SCHLUETER/AFP

При цьому двоє з них уже відбувають тюремне покарання - чотири з половиною роки за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з музею Боде у Берліні у 2017 році. У зв'язку з пограбуванням скарбниці "Зелене склепіння" їх та ще чотирьох осіб, які опинилися на лаві підсудних, обвинувачують у скоєнні крадіжки групою осіб за обтяжливих обставин, а також підпалі та підпалі за особливо обтяжливих обставин.

Обвинувачення стверджує, що підсудні підпалили свій автомобіль, на якому втекли, на підземному паркінгу житлового комплексу, внаслідок чого щонайменше двоє людей отруїлися димом, а понад 60 припаркованих авто було пошкоджено. Завдану шкоду влітку оцінювали у понад пів мільйона євро.

Що буде зі знайденими скарбами далі?

Згідно з повідомленням прокуратури, всі знайдені скарби під охороною поліцейського спецназу було перевезено назад до Дрездена. Спочатку їх мають обстежити судові експерти для пошуку можливих доказів, після чого передати фахівцям Державних художніх зібрань Дрездена для визначення їхньої справжності, комплектності та стану.

І вже від їхнього висновку залежатиме подальша доля цих цінних витворів ювелірного мистецтва, зокрема щодо їхнього повернення до скарбниці "Зелене склепіння" у Дрездені.