Викрадені коштовності знову можна побачити в Дрездені

Вилучені у грабіжників коштовності зі скарбниці "Зелене склепіння" знову можна побачити в музеї в Дрездені. Хоча цінні експонати й зазнали пошкоджень, їх вирішили виставити без реставрації.

Коштовності, викрадені майже п'ять років тому з дрезденської скарбниці "Зелене склепіння", однієї з найбагатших колекцій у Європі, знову можна побачити в музеї. Керівництво Державних художніх зібрань Дрездену вирішило виставити прикраси без реставрації, у тому стані, в якому вони були вилучені в грабіжників у грудні 2022 року.

"Ми дуже тішимося і вдячні, для нас сьогодні чудовий день", - сказав прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) на презентації, що відбулась у середу, 13 серпня. Генеральна директорка Державних художніх зібрань Дрездену Маріон Аккерман (Marion Ackermann), яка також виступила з промовою, сказала, що це особливо приємний момент і можливість знову показати повернуті скарби публіці.

Що вдалося повернути до Дрездену

Повернути більшу частину вкраденого вдалося завдяки домовленості між грабіжниками та органами правосуддя наприкінці 2022 року. Музей отримав назад 18 об'єктів, серед них і старовинна прикраса для капелюха, і нагрудна зірка польського ордена Білого Орла XVIII століття з діамантів, рубінів, золота і срібла.

Один із найцінніших експонатів, які повернулися до музею, - зірка польського ордена Білого Орла XVIII століття з діамантів, рубінів, золота і срібла Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Але чимало ювелірних виробів втратили свій колишній вигляд: на них з'явилися подряпини, у деяких екземплярів випали камені в інкрустації або навіть окремі частини. Але навіть попри те, що експонати поки що зовсім не в тому стані, в якому вони були до викрадення, знову виставлені в музейній вітрині екземпляри виблискують так само, як й інші, що не потрапили до рук грабіжників. Пошкодження можна помітити тільки, якщо уважно придивитися.

Скарбниця "Зелене склепіння" відкрите для відвідувачів

"На даний момент вважається, що всі вироби можна відреставрувати", - сказала Маріон Аккерман. Комплекс необхідних для цього заходів уже розробляється спільно з іноземними реставраторами. Однак доти, доки вони виступатимуть речовими доказами в справі, їх відновлювати не будуть.

Скарбниця "Зелене склепіння", розташована в палацовому комплексі Цвінґер у столиці Саксонії, знову відкрита для відвідувачів з 14 серпня 2024 року. У приміщеннях на першому поверсі Дрезденського замку-резиденції (Residenzschloss Dresden) була проведена реконструкція, потрапити туди можна тільки за квитками із зазначеним часом відвідування.

Коштовності, які були викрадені й повернулися до "Зеленого склепіння" в Дрездені - лише при уважному спостереженні можна помітити пошкодження Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Що сталося з експонатами

У листопаді 2019 року в Дрездені сталося одне з найгучніших пограбувань. Страхова вартість викраденого із скарбниці "Зелене склепіння" склала понад 113 мільйонів євро.

З 21 вкраденого предмета три поки що знайти не вдалося. До них належить і два найбільш цінних експонати - еполет зі знаменитим "Саксонським білим" діамантом вагою майже 50 каратів і брошка у вигляді банта, прикрашена майже 700 діамантами, що належала королеві Амалії Августі Баварській.

Перший процес у справі про розкрадання історичних коштовностей зі скарбниці "Зелене склепіння" завершився в Дрездені в травні 2023 року. П'ятьох фігурантів віком від 26 до 29 років було засуджено до позбавлення волі на строки від 4 років і 4 місяців до 6 років і 3 місяців.