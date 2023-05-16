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Перед початком винесення вироку в Дрездені
Перед початком винесення вироку в ДрезденіФото: Matthias Rietschel/AFP/Getty Images
ЗлочинністьНімеччина

Пограбування у Дрездені: крадії отримали тюремні терміни

Максим Сидоржевський | Микола Пермяков
2 год. тому

П'ятеро викрадачів музейних коштовностей у Дрездені у листопаді 2019 року отримали від чотирьох до шести років ув'язнення.

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Німецький суд засудив до позбавлення волі викрадачів історичних коштовностей зі скарбниці "Зелене склепіння", розташованої в палацовому комплексі Цвінгер у Дрездені. Суд у вівторок, 16 травня, визнав винними п'ятьох фігурантів справи, засудивши їх до тюремних термінів від чотирьох років і чотирьох місяців до шести років і трьох місяців позбавлення волі, повідомляють dpa і AFP.

Зокрема, суд визнав їх винними у викраденні експонатів із дрезденської скарбниці в листопаді 2019 року - особливо небезпечному підпалі, озброєному пограбуванні, псуванні майна і завданні тілесних ушкоджень.

Шостого обвинуваченого, який проходив у справі, виправдали, оскільки суд врахував його алібі на момент скоєння злочину. Четверо учасників будуть зобов'язані також відшкодувати частину заподіяної шкоди - вартість розбитих музейних вітрин і зламаного замка.

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Процес, що привернув до себе підвищену увагу громадськості, стартував у січні 2022 року. Загалом слухання зайняли понад 45 днів. Суд проводили за дотримання підвищених заходів безпеки через можливу приналежність обвинувачених до одного з кримінальних кланів Берліна, до якого входять вихідці з арабських країн.

Пограбування "Зеленого склепіння" у Дрездені

25 листопада 2019 року під час добре підготовленої і спланованої нічної крадіжки в Дрездені, здійсненої всього протягом кількох хвилин, з вітрин "Зеленого склепіння" було викрадено численні історичні експонати з колекції саксонських курфюрстів. Загалом -21 предмет. Під час слідства 18 виробів  - частково пошкоджених -  повернули в рамках угоди з правоохоронними органами. 

Загальна оціночна вартість викрадених предметів склала понад 113 мільйонів євро. Збитки, завдані безпосередньо під час скоєння злочину через підпал розподільчого щита в центрі міста і підпал автомобіля в підземному гаражі житлового будинку, оцінюються в мільйон євро.

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