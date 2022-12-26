Пограбування у Дрездені: водолази обшукують канал у Берліні

У Берліні триває пошукова операція у зв'язку із резонансною крадіжкою 2019 року у Дрездені. Напередодні частину зниклих коштовностей знайшла поліція німецької столиці, однак повернути вдалося ще не всі цінні експонати.

Поліція Берліна розпочала масштабну пошукову операцію в одному з берлінських каналів у зв'язку з пограбуванням музею "Зелене склепіння" у Дрездені. У районі Нойкьольн працюють 20 поліцейських водолазів з різних федеральних земель, повідомило в неділю, 25 грудня, поліцейське управління Дрездена. "Заходи триватимуть певний час", - ідеться у повідомленні.

Напередодні у Берліні поліції вдалося повернути 31 предмет, викрадений із дрезденської скарбниці у 2019 році. Всі знайдені скарби під охороною поліцейського спецназу перевезли назад до Дрездена. Водночас два найцінніші експонати - еполет зі знаменитим "Саксонським білим" діамантом вагою 50 карат та Великий нагрудний бант королеви Амалії Августи, прикрашений майже 700 діамантами, - досі не знайшли.

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Зухвала крадіжка зі скарбниці у Дрездені

У листопаді 2019 року зловмисники пограбували знамениту колекцію коштовностей "Зелене склепіння". Злочин готувався з особливою ретельністю. Грабіжники заздалегідь підпиляли віконні ґрати і непомітно приклеїли відпилені сегменти, щоб простіше продертися всередину будівлі. Вони також підпалили електричний щиток, вимкнувши сигналізацію в приміщенні. Злодії розбили молотками вітрини у музеї і викрали барокові прикраси із золота з діамантами та іншим дорогоцінним камінням. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро.

За інформацію про грабіжників та викрадені скарби була оголошена ви​​нагорода в пів мільйона євро.

У зв'язку з пограбуванням за цей час затримали шістьох молодих людей віком від 23 до 28 років. Усі вони, за даними слідства, входили до відомого берлінського злочинного клану Реммо та мають надзвичайно багате кримінальне минуле.