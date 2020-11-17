Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

Поліція затримала в Берліні 21-річного підозрюваного у пограбуванні найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) у Дрездені. Про це ввечері у понеділок, 14 грудня, повідомив представник поліції Дрездена. Поліція Берліна згодом підтвердила, що цього дня спецпідрозділ правоохоронців (SEK) затримав підозрюваного у районі Нойкельн.

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За даними поліції, затриманий 21-річний чоловік належить до берлінського злочинного клану, члени якого мають арабське походження. Правоохоронці розшукують його брата-близнюка вже на міжнародному рівні.

Крадіжка зі скарбниці "Зелене склепіння"

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року зловмисники пограбували знамениту колекцію коштовностей "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe). Вони підпалили електричний щиток, який забезпечував електрикою "Зелене склепіння" та інші державні музеї у Дрездені, і проникли у музей. Усього зловмисники викрали кілька ювелірних прикрас, дорогоцінних ґудзиків і шпагу, інкрустовану діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро.

17 листопада поліція Дрездена та Берліна в результаті масштабної спецоперації заарештувала трьох підозрюваних чоловіків віком від 23 до 26 років. Вони перебувають під вартою в Дрездені.

Утім, ще двом підозрюваним - братам-близнюкам - тоді вдалося втекти попри те, що вони вже давно були під спостереженням правоохоронців. Усім підозрюваним інкримінують крадіжку у складі злочинної групи та підпал. Слідчі припускають, що усі вони належать до берлінського злочинного клану Реммо.

Раніше члени родини підозрюваних також були засуджені за викрадення у 2017 році з берлінського музею Боде 100-кілограмової золотої монети під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ.

Слідів вкраденої монети досі не виявили. Слідчі підозрюють, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовна монета належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.