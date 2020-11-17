 Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.

У листопаді цього року поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні Зеленого склепіння

У листопаді цього року поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні "Зеленого склепіння"

Поліція затримала в Берліні 21-річного підозрюваного у пограбуванні найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) у Дрездені. Про це ввечері у понеділок, 14 грудня, повідомив представник поліції Дрездена. Поліція Берліна згодом підтвердила, що цього дня спецпідрозділ правоохоронців (SEK) затримав підозрюваного у районі Нойкельн.

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За даними поліції, затриманий 21-річний чоловік належить до берлінського злочинного клану, члени якого мають арабське походження. Правоохоронці розшукують його брата-близнюка вже на міжнародному рівні.

Крадіжка зі скарбниці "Зелене склепіння"

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року зловмисники пограбували знамениту колекцію коштовностей "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe). Вони підпалили електричний щиток, який забезпечував електрикою "Зелене склепіння" та інші державні музеї у Дрездені, і проникли у музей. Усього зловмисники викрали кілька ювелірних прикрас, дорогоцінних ґудзиків і шпагу, інкрустовану діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у мільярд євро.

17 листопада поліція Дрездена та Берліна в результаті масштабної спецоперації заарештувала трьох підозрюваних чоловіків віком від 23 до 26 років. Вони перебувають під вартою в Дрездені.

Утім, ще двом підозрюваним - братам-близнюкам - тоді вдалося втекти попри те, що вони вже давно були під спостереженням правоохоронців. Усім підозрюваним інкримінують крадіжку у складі злочинної групи та підпал. Слідчі припускають, що усі вони належать до берлінського злочинного клану Реммо.

Раніше члени родини підозрюваних також були засуджені за викрадення у 2017 році з берлінського музею Боде 100-кілограмової золотої монети під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ.

Слідів вкраденої монети досі не виявили. Слідчі підозрюють, що монету розрізали на шматки і продали. Коштовна монета належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману. 

  • Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік

    У ніч на понеділок, 25 листопада, у німецькому Дрездені пограбували музей "Зелене склепіння". Метою грабіжників була вітрина з трьома дорогоцінними діамантовими гарнітурами. Головна шкода полягає не у вартості вкраденого, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас, повідомило керівництво музею. Видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро.

  • Музей Боде, Берлін, 2017 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей Боде, Берлін, 2017 рік

    Наприкінці березня 2017 року зловмисники вкрали одну з п'ятьох канадських золотих монет номіналом один мільйон доларів. Монета виготовлена з чистого золота та має вагу 100 кілограмів, діаметр 53 сантиметри та товщину три сантиметри. 2018 року прокуратура висунула звинувачення чотирьом чоловікам у зв'язку з крадіжкою. Саму монету досі так і не знайшли.

  • Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік

    У листопаді 2015 року група озброєних людей викрала 17 картин епохи ренесансу і бароко з музею "Кастельвеккіо" в італійській Вероні. Загальну вартість творів оцінювали в 15 мільйонів євро. Роботи, зокрема Пітера Пауля Рубенса і Тінторетто, зрештою знайшли в Україні й передали назад у музей. На фото знахідку в травні 2016 року розглядає тодішній президент України Петро Порошенко.

  • Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік

    "Хлопчик у червоному жилеті" Поля Сезанна - один із чотирьох творів загальною вартістю 180 мільйонів франків, які були викрадені озброєними чоловіками з Колекції Бюрле в швейцарському Цюриху в лютому 2008 року. Картини, серед яких були й роботи Клода Моне та Вінсента ван Гога, знайшли чотири роки потому. Крадіїв засудили до семи років в'язниці.

  • Музей Мунка, Осло, 2004 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей Мунка, Осло, 2004 рік

    У серпні 2004 група озброєних злочинців пограбувала музей Едварда Мунка в норвезькій столиці Осло, вкравши одну з версій всесвітньо відомої картини "Крик" та твір "Мадонна". Загальну вартість їх тоді оцінили в 90 мільйонів євро. Обидві картини знайшли, злодіїв засудили до багаторічного ув'язнення.

  • Музей групи Міст, Берлін, 2002 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей групи "Міст", Берлін, 2002 рік

    У квітні 2002 року з музею мистецької групи "Міст" (Brücke) в Берліні вкрали дев'ять картин відомих експресіоністів загальною вартістю близько 3,6 мільйона євро. Лише за кілька тижнів роботи художників, серед яких Еміль Нольде та Макс Пехштайн (на фото його робота "Молода дівчина"), знайшли. Крадіїв засудили до максимально п'яти з половиною років за ґратами.

  • Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік

    Ця картина німецького митця епохи романтизму Каспара Давіда Фрідріха - один із трьох творів, які викрали з франкфуртської галереї мистецтв Ширн у липні 1994 року разом з двома роботами англійця Вільяма Тернера. Їхню вартість тоді оцінювали в 70 мільйонів німецьких марок. Роками пізніше картини вдалося знайти. Крадії отримали до 11 років ув'язнення. Замовники злочину досі невідомі.

    Автор: Данило Білик


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